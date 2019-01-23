視障人士橫過美亮樓停車場出入口險象橫生　議員倡加設發聲裝置

雖然全港各區遍佈電子行人發聲裝置，協助視障人士過馬路，惟有視障人士投訴，深水埗美亮樓停車場出入口多次發生意外，視障人士的「盲公竹」橫過出入口時更被車輛撞起。深水埗區議員何啟明表示，早前曾與房屋署職員聯絡，希望能在停車場安裝發聲裝置，以助視障人士安全走過停車出入口。

位於石硤尾美亮樓旁邊有一停車場，是視障人士前往視障中心的必經之路。（梁節儀攝）

石硤尾有多間視障人士中心，如路德會石硤尾失明者中心、香港盲人輔導會、視障人士福音中心等。何啟明表示，視障人士前往視障人士中心，必定會經過美亮樓停車場出入口，惟停車場沒有發聲裝置，視障人士在沒有警告之下橫過出入口，容易發生意外，故一眾深水埗議員建議，在美亮樓停車場出入口位置加設發聲裝置。

美亮樓停車場。（區禮城攝）

停車場張貼行人過路標牌及提示訊息，給駕駛人士安全指示。（梁節儀攝）

何啟明表示，自一年多前已經向房屋署建議加設發聲裝置，惟房屋署職員在討論會上表示，發聲裝置或會令居民和視障人士建立習慣，聽到聲音就橫過馬路，擔心如果發聲裝置壞掉就會發生意外。他批評房屋署的說法不合符常識，「咁樣所有發聲裝置都唔應該存在，一有意外就賴個發聲裝置，根本房屋署就係驚孭飛。」

區議員建議在停車場出入口加裝發聲裝置。（區禮城攝）

雖然有居民擔心，發聲裝置會影響美亮樓低層單位的住客，何啟明在討論會後曾與美亮樓互委會主席解釋，會將發聲裝置在夜深時間調至較低分貝的音量，或者設計發聲位置向下，減低夜深時影響居民。

不少屋邨都加設有為視障人士而設的凸字地圖。（區禮城攝）

房屋署回應指，2008年已在石硤尾邨美亮樓停車場出入口設有觸覺引路帶，指引視障人士過馬路。並已在停車場出入口設立改善設施，包括在行車通道兩旁加設行人過路標牌及提示訊息，重油路面的減速交通標誌，加裝魚眼鏡及出入口減速壆，連接觸覺引路帶的觸覺磚等，從而加強行人及視障人士的過路安全。

而房屋署續指，運輸署未有要求所有停車場需在出入口設置發聲警示裝置，現時也只能研究在美亮樓停車場出口位置安裝，並指在停車場出口安裝發聲提示裝置，未能為行人，特別是視障人士，提供車輛出入美亮樓停車場的穩妥安全提示。房屋署指，石硤尾邨辦事處已計劃在美亮樓停車場出入口加設行人過路的圖像標誌，為駕駛人士加強提醒，並正與運輸署研究改善窩仔街車輛右轉入美亮樓停車場的交通安排。