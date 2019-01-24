【迎豬年】綠領行動派新生利是封　港九新界馬會及郵局有得拎

農曆新年將至，又是小朋友們逗利是的時節，可是將一張張新簇簇的紙幣從利是封裏拿出來後，利是封便被拋棄。綠領行動舉辦「利是封回收重用大行動2019」，於全港逾三百個地點派發新生利是封，鼓勵市民過「綠色新年」。

綠領行動表示，今年是組織第十年進行「利是封回收重用大行動」，「每一年新年之後，我們都會收集市民用完的利是封，送到庇護工場進行篩選，篩走一些不能重用的利是封，例如印有生肖、年份、姓氏、有釘痕及破爛的利是封，並將可重用者留到明年派發。」

綠領行動助理項目經理葉翠雯表示，今年是組織第十年進行「利是封回收重用大行動」。（綠領行動提供）

她表示，每年新年會造成不少浪費，看到回收利是封有其需要，「過年大家收到利是，都是着重內裏的紙幣而非利是封，但很多利是封其實設計十分精美，只用一次就丟是十分可惜，如能夠將其回收再用，可延續生命。最重要令市民不需購買，只需到派發點拿取，期望能間接降低商家生產利是封。」

今年初，綠領行動共派發近640萬個利是封。（綠領行動提供）

根據綠領行動提供的數據，2017年新年後收集了1,064萬封利是封，經篩選後有640萬於2018年新年前派發出去；而2018年新年後，綠領行動共收集到1,200萬封利是封，機構期望今年的派發量可以再創新高。

綠領行動自1月22日起至2月4日，於港九新界及離島共324個派發點派發「新生利是封」，市民可於各區的馬會、郵局等機構領取，派發時間視乎派發機構的營業時間而定。「新生利是封」按大、中、小分類，每50個一疊。

「新生利是封」按大、中、小分類，每50個一疊。（綠領行動提供）

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