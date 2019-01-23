通州街公園新年前清場　逾70名露宿者流離失所　「我可以瞓邊？」

自去年通州街天橋底被清場後，鄰近的通州街公園陸續成為露宿者的聚居地。康文署上週二於通州街公園貼出告示，指由於公園內雜物影響衛生及妨礙他人使用公眾設施，署方將於本月29日（下週二）移走雜物。人稱「甘仔」的甘浩望神父聯同協助深水埗露宿者的林國璋牧師，於今日在通州街公園召開記者會，指責政府部門將露宿者趕盡殺絕，要求康文署延遲清場日期，並促請房屋署儘快安排臨時住所予一眾受影響露宿者。

甘浩望神父指，現時通州街公園每晚均有約70名露宿者居住，他要求房屋署先登記現時位於通州街公園的露宿者人數，為他們逐步安置臨時居所後，署方才清理公園雜物，「下星期二就要清場，時間十分緊逼，露宿者毫無準備，你叫他們可以到哪裡去？」甘浩望又指，如果當日康文署堅持清場，他打算聯同林國璋，以及一眾露宿者移動到中環政府總部露宿抗議。

康文署日於公園內貼出告示，指將於下星期二清理公園內的雜物。（黃文軒攝）

多個政府部門自前年開始，陸續清拆通州街橋底由露宿者搭建的木屋，清拆行動直至去年12月底完成，現場以鐵絲網圍封。被驅逐的露宿者四散至附近聚集，通州街公園是其中一個地點。甘浩望指，現時位於天橋旁邊的通州街公園每晚約有70名露宿者，他們多數從通州街天橋底搬遷過來。甘浩望指責政府部門在未有安置計劃下，就將露宿者四處驅趕，做法極不人道。

露宿者：我可以到哪裡睡？

去年，譚先生本來貪圖通州街公園「風涼水冷」，便從天橋底搬過來公園居住，如今康文署即將清場，他無般無奈：「我真的不知道怎麼辦，康文署說了算！如果強硬一點就繼續留在這裡，你叫我之後可以去哪裡睡？」他曾經打算租住深水埗的板間房，最後卻被惡劣的環境嚇怕，結果打消念頭，寧願繼續在公園居住。

料清場行動因新樓落成

位於通州街旁的海壇街、桂林街及北河街將建成4幢商住大樓。今日所見，工程正在進行中，這邊廂有新樓落成，那邊廂，一眾露宿者望着新樓卻一籌莫展。「我知道南昌一號（樓盤）一起好，我們一定要被逼走。」譚先生搖搖頭，說了兩次：「我不知可以怎麼辦。」甘浩望亦估計，康文署或因擔心新樓盤入伙，會有住客投訴公園露宿者，故此出現是次的清場行動。

譚先生本來貪圖通州街公園「風涼水冷」，便從天橋底搬過來公園居住，如今康文署即將清場，他無般無奈。（黃文軒攝）

清場前工人頻繁清潔

現場記者所見，今日早上十時左右，公園內有大約3至4名清潔工人在打掃場地，而露宿者的衣物行李則用紅白藍膠袋袋好，再用木板或椅子架高。譚先生解釋，如此做法是因為近月康文署外判清潔工人加強了清潔，「初初公園不會這麼密集地洗地，又不會加漂白水清潔，現在他們又亂射水喉，衣物都全濕掉。」他頓一頓，續道：「我明白公園要讓人休息，但是誰來幫幫這群脫節的人？我們沒有人幫助，下星期清場後又不知道會在哪裡睡。」今日氣溫低至十度，「其實瞓街真是好辛苦，天寒地凍，他們逼走我們，這裡就真的變成一個真正的『公園』啦。」

根據2015年的「全港無家者人口統計行動」的數據指，現時全香港無家者人口1,614人，較2013年增加逾14%。而社署的資料就顯示，截止去年2月底，全港無家者人數為1,091人，較2017年的1,075上升約9%。