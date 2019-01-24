【獨居長者】兩年間蝨患個案急增　社工：全屋都是蝨的排泄物

獨居長者住所的蝨患問題日趨嚴重！耆康會懷熙葵涌長者地區中心服務督導黎秀和服務了葵青區長者五年，她指近兩年陸續接到獨居長者蝨患問題求助，個案數字更有上升趨勢。過去一年，中心總共處理了23宗獨居長者的蝨患個案，她估計，兩年間曾接手協助處理的獨居長者的蝨患問題共高達約40多宗。「我們曾經接到來自葵涌邨、大窩口邨同青衣長康邨個案，地點多數沒有關連，不過自從兩年前起才出現蝨患問題，之前從來沒有長者找我們求助過。」

社工：牆上都是蝨的排泄物

中心接到長者求助後，會負責幫忙聯絡滅蝨公司，在滅蝨前會找來社工幫忙長者清理家居雜物，或將藏滿木蝨的家具棄置。黎秀和憶述，不少獨居長者家中蝨患問題嚴峻，上門協助清理時更曾目睹過許多駭人場面，「嚴重得全間屋都爬滿蝨，蝨的排泄物到處都是；清潔公司滅蝨超過四次，問題仍未解決，亦有社工同事上門協助長者清理時，最後卻將蝨患帶回家中。」

花費9個月說服長者滅蝨

獨居長者礙於行動不便，難以自己應付蝨患問題。她曾接觸過一戶老老照顧家庭，90多歲的母親與同為長者的女兒同住，兩人家中堆滿雜物，附近街坊投訴其蝨患問題延伸至其他住戶，她接到投訴後，花費了9個月時間慢慢說服兩名長者清理雜物及進行滅蝨，才成功解決蝨患問題。「長者知道有蝨患問題，但沒有能力處理，如精神上有問題、或是沒有動力及體力處理雜物，問題拖延到最後愈來愈嚴重。」

全屋衣物丟掉花9千多元

「如果蝨患問題嚴重，全屋的衣物也要拿去洗衣店，以60度以上的熱水清洗，但要老友記拿大量衣物去清洗，其實好困難，如果再嚴重就要全部掉棄。」黎秀和指，家居清理後，有機會要重新為長者購買新的家具及衣物，單單是日常衣服及家具，重新添置每戶也要花費9千多元，加上一次滅蝨工程大約需要4至5千元，若果沒有中心介入幫助，長者難以負擔，只好繼續忍受，令狀況變得更差，黎秀和說：「老人家好多對蟲蝨敏感，如果咬完長者覺得痕癢而抓傷皮膚，就會容易發炎。」

黎秀和說：「老人家好多對蟲蝨敏感，如果咬完長者覺得痕癢而抓傷皮膚，就會容易發炎。」（吳煒豪攝）

社區內互相「感染」

聖雅各福群會社工余朗廷在2014年開始，協助基層清除蝨患問題。遇蝨無數的他，解釋長者惹到蝨患來源有數個，其一是由於長者經常會到社區公園就坐，「街坊通常在公園坐，一坐就坐幾個小時。如果其中一個長者身上有蝨，會傳到另一個長者，蝨就會帶回家，造成『傳染』。」

另一個原因，是長者家居雜物多，余朗廷解釋：「我們如果上門滅蝨，先會確認了蝨患問題，之後會問屋主是否願意執拾。好多長者會覺得間屋好多寶貝不可以丟掉，其實這樣好難將蝨患根治。」

黎秀和說，如遇上家居蝨患嚴重的長者，有機會要將所有家具及衣物丟掉。（吳煒豪攝）

目前，房屋署認為木蝨問題基本上是個人及家居衛生的問題，房屋署屋邨辦事處一般不會向居民提供滅蝨物料。如辦事處收到住戶蝨患的投訴，職員會先到有關單位了解情況，並向住戶解釋滅蝨的方法，提醒他們注意個人及家居衞生，並會向住戶派發食環署防治木蝨的單張，讓他們認識到木蝨滋生的原因及正確的處理方法。不過，如個案為獨居或全長者戶，難以自行滅蝨，辦事處會按實際情況提供協助，如房署會協助棄置有木蝨的家具，並在棄置的木質家具噴灑滅蟲劑，以防蝨患擴散。