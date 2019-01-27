【鬧市中的樂土】山竹後欄杆全毁　議員望修好主教山設施

不少人週末會選擇遠足行山。在香港這片石屎森林中，其實也隱藏不少登高好去處，深水埗的主教山是其中一個熱點，可惜去年經過超強颱風山竹的洗禮，該處受到嚴重破壞，一眾區議員促請政府出手拯救這個隱世小綠洲。

當區區議員何啟明向《香港01》指，除了區內的晨運客外，很多香港市民都會冒名來主教山打卡、看風景，但沿路的梯級不少，本來街坊可以扶著欄杆拾級而上，但去年山竹吹襲香港後，欄杆損毀嚴重。「啲欄杆爛得好勁！幾乎無晒咁滯，擺喺度10幾年都無人補。行上去都有少少牙煙！」他又指政府經常做事只做一半：「有啲路鋪好，有啲就由佢係泥路都唔理，我哋都好無奈。」

不少市民會到主教山晨運。（資料圖片）

何啟明指，不少長者都喜歡到主教山做健身運動，更有人於山頂和山腰自發擺放健體設施和避雨亭，方便其他街坊。可惜地政總署不時派人「突襲」相關設施，讓居民大感無奈。署方於2017年就派人拆去避雨亭，更指要向其他康體設施開刀。當時街坊發起守護主教山行動，最終署方在拆走避雨亭後停工。

部分路段並未完成鋪路工程，下雨時會變成泥濘路，難以行走。(何啟明提供)

欄杆日久失修，容易釀成危險。(何啟明提供)

何啟明指：「又唔畀居民自己整好個設施，又唔肯出錢搞返掂佢，想啲街坊去邊度做運動？」一眾深水埗區議員現向區議會提交文件，希望繼續撥款，興建道路、樓梯或其他適用設施，方便晨運人士，以及修補已經破損的道路及樓梯。