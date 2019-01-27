【世界級臭廁】東涌流動廁所路過都聞到臭　街坊：出返嚟件衫都臭

人有三急，但面前只得惡臭廁所，你會如何選擇？東涌消防局公共交匯處附近，有兩個流動廁所，有街坊表示該廁所長期傳出極大臭味，每次經過也感到嘔心，形容是「世界無敵臭」。

東浦居民葉先生每天早上6時15分，就要在東涌消防局旁的巴士站乘車上班。因為車程太長，他通常都會先在旁邊的兩個流動廁所如廁，然後再上車。然而這兩個流動廁所的臭味，令他非常難受，他形容是「世界無敵臭」，「早上臭，但夜晚8、9點仲臭！臭到不得了，而且唔係普通臭，係好似死貓、死老鼠咁臭，我做地盤，嗰度嘅廁所都無咁臭呀！」

東涌消防局旁的巴士站，路邊設有兩個流動廁所，傳出惡臭（王俊傑提供）

葉先生向《香港01》表示，這個惡臭廁所嚴重影響社區形象，「經過都聞到惡臭，入去3至5分鐘，出返嚟連件衫都臭埋，上車之後都會影響到其他乘客啦！」他指若有外地遊客路過此處，也會影響香港形象。因此他建議在附近建公廁和勤清潔，「有公廁就最好，就算無，都至少做多啲清潔。」

東涌社區幹事王俊傑表示，這兩個流動廁所在此至少已擺放4、5年，衛生情況一直欠佳，但四周並無廁所，故曾建議在消防局後空地興建一間公廁，以解決居民需要，惟相關部門未有採納其建議，「食環署話個流動廁所每個鐘得11至12個人用，反映使用率低，無需要起公廁。但係廁所咁臭，都有11個居民肯去，就算1個鐘得5個人用，都見到個需要啦。」

王俊傑建議在附近興建公廁（王傑傑提供）

王俊傑續指，食環署曾經表示，居民如有需要，可到附近的富東廣場，或北大嶼山醫院的廁所，但他質疑此提議不大可行，「一來富東商場並非24小時開放，而北大嶼山醫院主要是給病人和醫護人員使用，兩個地方都唔適合。而呢個流動廁所位於巴士站旁，如果居民夜晚落車，又忍唔住要去廁所，就要被逼用呢個臭廁所。」

王俊傑說，有關部門沒有提出興建公廁有何指標，僅指「使用率低」，「鄉郊使用率都低，但點解可以起？」他亦曾建議動用區議會的地區小型工程資源興建公廁，但遭民政處駁回，指因食環署不承擔日常營運開支，因此民政處也未能開展有關計劃。

王俊傑指，食環署建議市民到富東廣場如廁，但建議並不合理，因為商場並非24小時開放。（李家偉攝／資料圖片）

《香港01》現正向食環署查詢。