堅尼地城站外行人路建1.5米闊上蓋　區議員：可以遮陽光、避大雨

中西區半山一向斜路多，一旦遇上日曬雨淋的天氣，令人們寸步難行。為了向市民提供一個較為舒適的行走路段，政府將會在港鐵堅尼地城站B出口的石山街的東面行人通道加建上蓋，現時亦就初步設計諮詢相關委員，預計最快下半年便能完工。有區議員對增設上蓋方案表示歡迎，減少居民出入不便的情況。

早在2017年4月，中西區區議會及交通及運輸委員會會議上，已選出石山街由福雅台至港鐵堅尼地城站B出口一段行人路，為首選興建上蓋的地點，中西區區議員暨交通及運輸委員會主席陳財喜指出，委員在討論選址時，主要考慮行人流量的多少，希望上蓋行人通道可以令更多有需要市民有所獲益，提高整個工程的效益，因此石山街的東面行人通道成為當時首個考慮的地點。根據委員會統計，早上繁忙時段每小時有1,073名行人，當中182名屬長者。

於2017年，中西區交運委員會就選址建議進行行人流量統計。（區議會文件）

其段於2017年10月，路政署委託顧問公司進行研究，認為方案可行，可建造約1.35米至1.5米闊的行人通道上蓋，而現時該段路面的闊度約2.2米至2.9米。陳財喜認為，這已經足夠為市民遮風擋雨，「因為只有由堅尼地城站B出口至雅福台的一小段路，並沒有任何遮蓋的東西，剩餘道路已有其他樓宇來遮掩。行人通路有上蓋總好過無嘅，唔多唔少都可以遮一遮。」

運輸署近日就加建石山街行人通道上蓋，提出初步設計方案。（區議會文件）

他坦言這次加建上蓋屬於小型工程，相信等待政府相關部門完成技術可行性研究後，即可動工，預計最快九月便可完工，為居民遮陽光、避大雨。

運輸署及路政署聯合回覆《香港01》的查詢指出，為了騰出地下空間建造行人通道上蓋的地基結構，部分地下公用設施的走線或需改動。預計在施工期間需要進行交通改道，將部分行車道劃為臨時行人通道，減低工程對行人的影響，並會就有關安排盡早與相關的公共事業機構及交通管理部門商討。

而相關部門會因應「行人通道提供上蓋設施」計劃的推展情況及結果、區議會的意見、政府資源及公眾反應等，才會再研究進行下一輪行人通道提供上蓋計劃。另一方面，當局正研究放寬《運輸策劃及設計手冊》中有關行人通道加設上蓋的準則，並會適時公布研究結果。