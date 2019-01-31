唐乃勤書院欲建社區共享資源校舍　教育局稱土地或興建小學　

美孚美荔道毗鄰保良局唐乃勤初中書院的位置，有一幅面積約3000多平方米的空置地，唐乃勤書院有意利用該土地擴建校舍，並興建社區共享資源的設施，惟教育局表示，土地計劃預留作興建小學之用。

保良局唐乃勤初中書院只開辦18班中一至中三課程，因班別結構及數目有別於一般標準中學，學校當年獲批約4000多平方米用地作興建校舍。唐乃勤初中書院代表指出，擴展校舍一方面能配合學校未來發展，另一方面能解決深水埗區表演場地設施不足的社區問題。校方代表建議，3000多平方米的土地之中，2000平方米為主要校舍用途，餘下的1000多平方米則規劃為共享用途。

根據校方呈交的社區資源共享計劃建議書，共享用途部份仍屬學校校舍範圍，由唐乃勤初中書院管理。共享部份樓高七層，分別興建大型會堂、室內籃球場、羽毛球場、大型舞蹈室、多用途活動室、健身室及醫療中心等。

美荔道空置地約3000多平方米，校方建議其中2000平方米為校舍用途，其餘1000多平方米則規劃為共享用途。

教育局回應事件時表示，美荔道空置地已預留用作學校用途，以滿足長遠的教育需要。根據目前最新的人口推算及區內學額實際供求情況，局方考慮於美荔道土地興建小學，因此暫未計劃建社區共享資源的校舍。教育局補充，至今未有收到唐乃勤初中書院或其辦學團體，就開辦中一至中六課程或加開班別的申請。

唐乃勤初中書院只開辦18班中一至中三課程，當年獲批約4000多平方米用地作興建校舍。（唐乃勸初中書院網頁截圖）

深水埗區議員張永森向《香港01》表示，對教育局的回覆感到遺憾和不滿。「美荔道那幅土地空置了20多年，之前從未聽聞過政府有意興建小學。」他認為，香港土地短缺，政府應視乎不同地區的需要，充分利用有限土地。

張永森批評，該土地根本不適合興建小學。「土地面積只有3000多平方米，根本不能興建標準中小學。再者，區內有4處地方可興建小學，包括連翔道地段、又一村空置地、李鄭屋村地段黃購白田小學原址，無必要在美荔道空置地建小學。」張永森揚言，會全力爭取在空置地建造社區共享資源設施。「大型會堂和醫療中心等設施比小學校舍更有需求。」