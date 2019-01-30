【藝術你識咩？】七彩浮雕牆變一片暗綠　美孚居民：粗暴冇美感

在美孚迎荔灣街市的橋底，多年來本有一幅彩色的浮雕牆，隨年月過去，牆上圖案顏色變淡、油漆剝落。有居民指，向負責管理裝飾牆的長者中心反映，希望可以加以復修，但中心卻向他們表示「唔夠錢」，只髹上了一片深綠色。這個「另類綠化」事件令居民十分不滿，認為中心破壞裝飾牆的原貌：「顏色粗暴、毫無美感！」

被「另類綠化」的浮雕石牆，位於美孚新邨、美孚荔灣街坊會梁之潛伉儷長者健康支援及進修中心外，據居民指，近日他們見到美孚新邨三期一幅浮雕壁畫作出翻新，因效果良好，他們想起了長者中心門外也有一幅類似的裝飾牆，不過卻因日久失修及建築廢料堆積在前而失去光采。早前美孚橋底曾有「漂書樹」成為景點和一時佳話，居民希望美孚的壁畫也能引起關注，因此向長者中心方面建議復修，希望可將橋底的裝飾牆得到翻新。

「以為中心會將佢粉飾一番，迎接農曆新年同埋美孚新邨50周年，點知突然變咗一幅綠色學校黑板！」居民陳小姐(化名)指，浮雕裝飾牆本來有些幾何圖案，各塗上紅、黃、藍等顏色，圖案突起的花紋也留有白邊，現時卻全數髹了一片深綠色，令牆身如同黑板或乒乓球桌。她將這幅牆形容是「刺眼的存在」，認為現時牆身是毫無美感，也與周邊的其他壁畫格格不入，她和不少居民都不滿長者中心隨意翻新壁畫，「冇錢整可以出聲，叫我哋或者叫政府幫手整，求其亂咁油咗佢就真係好難睇。」