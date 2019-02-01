【唯一郵筒】海盈邨郵政服務不足　寄大型包裹需行半小時

深水埗發展迅速，繼海盈邨、凱樂苑等相繼落成及入伙後，令區內人口急增，但區內的郵政設施卻未有同時增設，居民投訴郵政服務不足，若然要投遞大型郵件，需要步行半小時，令居民感到十分不便。

近年深水埗填海區發展蓬勃，多個屋苑相繼入伙，區內居民人數逐漸增加，但幸福區區議員鄒穎恒向《香港01》表示，海盈邨自去年尾開始入伙以來，至今未有增設郵筒，她上月與郵政局溝通過後，局方本週才在海盈邨新增郵筒。鄒穎恒說：「其實新屋邨先入伙個幾月，未有太多巴士線，而且有不少居民反映郵政服務不足，如果要寄大型包裹，就要搭小巴去麗閣邨先寄到。」

海盈邨去年底開始陸續入伙，居民對欠缺郵政服務深感不便。（房委會圖片）

鄒穎恒曾向郵政局要求增郵局，惟局方書面回覆指現時麗閣郵政局已能滿足居民需求，故拒絕開設新郵局，只表示會於海盈邨加設一個郵箱。鄒續稱，深水埗海旁填海區將陸續有私人發展項目落成，而鄰近的六號地盤（海達邨）亦於未來數年入伙，估計將有多達約3,300户，她認為適當增加當區郵政服務的確刻不容緩。

雖然局方拒絕成立新郵局，但鄒穎恒認為可實施短期措施，例如於海盈邨及凱樂苑一帶，設立24小時智郵站及設立臨時郵政服務，以應付短期需要；長遠目標則是於海盈邨、凱樂苑一帶增設郵政局。

最近海盈邨的郵局，設於麗閣邨，但需要步行半小時才可到達。（資料圖片/呂諾君攝）

現時深水埗區共有七間郵局及兩個智郵站，而海盈邨、凱樂苑最近的郵局為麗閣郵政局、深水埗郵政局及長沙灣郵政局，居民需要步行超過半小時以上才能到達郵局。