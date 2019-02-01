【殺街之後】旺角菜街舊款天眼維修費每年43萬　議員倡安裝新機

去年8月，旺角的行人專用區被「殺街」，結束了西洋菜南街18年龍蛇混雜的日子。當年為了追緝擲鏹狂徒而裝的「天眼」已經過時。油尖旺區議會大會就「前旺角行人專用區閉路電視系統」作諮詢討論，但文件內只有「保留或取消」兩個選擇。油尖旺區議員陳少棠認為應該有第三方案「重裝」，他指：「為何每年還要花幾43萬去維修一個過時的系統呢？」若取消閉路電視或失去阻嚇作用，質疑定案草率應重審。

旺角行人專用區在2008年12月發生高空飛擲鏹水彈事件，做成多人受傷，油尖旺地區設施委員會即在2009年1月開會，決議利用地區小型工程撥款，在登打士街家樂坊及豉油街荷李活商業中心天台，裝置8個俗稱「天眼」的閉路電視，如今已經十年。系統型號為vcc-hd 4600p，三洋電器已經賣盤，零件也停產了。系統一直由機電工程署負責維修，首年維修費每年30萬多，至今已超過43萬，十年來花費超過400萬。

2008年12月時曾有狂徒在荷李活商業中心天台高空飛擲鏹水，所以油尖旺區議會在上址安裝4部「天眼」以作監視。（資料圖片）

文件指，當年因防止高空擲物而安裝閉路電視，現在旺角行人專用區已清場，而且由2009年6月至今，警方遞交了7次影像記錄申請，其中只有5宗與高空擲物有關，認為系統已失去監測高空擲物的作用。文件中亦只提供「保留」或「取消」兩個選擇。

會議錄音中，議員紛紛提出改善方案，並希望更新系統。但當議員們仍在討論時，油尖旺區議員主席葉傲冬通過「保留」議案，有議員反對表決，數分鐘後又說重新討論，但要求議員只能表決「保留」或「取消」舊系統，不少在場議員嘩然私語，質疑主席表決草率。

另外4部「天眼」則安裝在登打士街家樂坊，直線監視高空擲物情況。（資料圖片）

佐敦西區議員陳少棠指討論文件內容不夠清晰，他指：「根本兩個選擇都沒有解決問題，現在不是閉路電視有無用，而是系統過時，要更新內部組件，新式的攝錄器材已發展到360度拍攝，安裝新機又可減低維修開支，亦確保影像質素可供作證，難度『殺街』後就代表西洋菜南街無罪案發生嗎？無事當然好，但如果取消系統後發生事故，到時想追索都難。」他認為應該重新審議安裝系統的費用、位置及用途規條等，以減低日後維修成本，保持系統的阻嚇作用。