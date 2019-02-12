【塌樹後遺】元朗行人路樹洞變垃圾崗　議員：無圍封易積存垃圾

颱風山竹去年九月襲港，多區設施及樹木被摧毁，至今仍未修復。有元朗區議員日前聯同康文署、路政署代表，視察位於元朗鳳攸北街的順豐及昌威大廈之間的空地，在颱風襲港後的損毁情況，促請有關部門盡快修復相關設施。

王威信對《香港01》表示，順豐及昌威大廈之間的空地原本有七至八棵大樹，早前山竹襲港導致其中兩至三棵大樹倒塌。「雖然早已清理樹幹及樹枝，但現時樹洞未有圍封，容易積存垃圾。」王威信建議有關部門應盡快填平其中兩個樹洞，以及安排清理近順豐大廈中間通道的樹枝垃圾。

樹洞容易積存垃圾。（議員王威信提供）

王威信又指，以往為了遷就幾棵大樹的生長方向，昌威大廈門外的渠道以彎曲設計。「自從大樹倒塌後，已向路政署代表建議，將昌威大廈門外彎曲的渠道修直，令水流更順暢，有助預防日後淤塞水浸。路政署代表亦同意修改渠道設計，預計需時半年至九個月完成工程。」

樹洞未有好好圍封。（議員王威信提供）

此外，王威信表示有居民跟他反映，順豐及昌威大廈的位置光線不足，擔心治安問題，他提出安排樹藝師到場，研究修剪行人路旁大樹的樹冠，以加強採光。「其實一至兩年前亦曾經修剪樹冠，修剪咗之後條街的確光啲。」他亦向路政署反映，把現有的傳統黃光街燈，換成LED白光燈，路政署代表預計，會於今年首季完成更改街燈工程。