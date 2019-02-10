【豬年2019】為棄桔尋新主人　年桔如何變身成環保酵素、STEM教材

每逢農曆新年後，大批年桔均會被棄，直送堆填區。有環保組織不忍浪費，近年積極為桔覓出路。環保協進會鳳園蝴蝶保育區由最初收留年桔養蝶，後來更為年桔進行配對，棄桔逃離厄運更落戶校園，成STEM教材。一顆年桔雖小，但其實潛力無限，救桔者列出年桔五大用途，供大家參考。

過年前，年桔是市民寵兒；但新正頭一過，不少年桔卻頓成孤兒，被直送堆填區。（資料圖片／曾雪雯攝）

年桔吸引鳳蝶產卵

年桔本來寓意大吉大利，新正頭後卻自身難保。環保協進會總幹事邱榮光指，香港每年進口超過4,000棵年桔，但被購入不足10天旋即被棄，塞滿堆填區。「年桔都係生命」，救桔者為了減廢和環保，約十年前開始把一盆盆的年桔救入鳳園蝴蝶保育區。「年桔本身能吸引鳳蝶科蝴蝶產卵，而毛毛蟲又會食年桔葉」，本來被棄的年桔來到保育區，卻成了孕育蝴蝶保育大使，幫助鳳園生態增長。

桔樹是不少鳳蝶幼蟲的寄主植物，鳳蝶在葉產卵，幼蟲則吃葉維生。（資料圖片／曾雪雯攝）

不過，回收年桔卻曾塞爆鳳園。救桔者憶述，曾有市民把大批年桔棄於到鳳園門外，致園外頓成桔林。小小鳳園無法消化桔林，組織於2010年改推「年桔轉贈配對計劃」，配對捐贈者與收桔者，讓雙方直接交收，減少運輸到鳳園時的碳排放。機構由推行計畫至今，成功為數千棵年桔重覓一戶好人家，接收者包括農場與學校等機構。

年桔用途多多，絕不只局限於農曆新年時作擺設用。（資料圖片）

成學校STEM教材

邱榮光指，壯碩的年桔能成為圍牆，保護農場邊際。此外，有不少學校會領取年桔佈置花園，亦因而招徠蝴蝶到花園繁殖。「有學校會用來做STEM教科，可以觀察蝴蝶成長。」

環保協進會總幹事邱榮光（左）建議市民以有機方法種植年桔，一年後才可食用。（資料圖片／鄧芯怡攝）

自家種有機年桔 一年後再自製鹹柑桔

雖然機構推出年桔轉贈配對計劃，但邱榮光鼓勵市民自留年桔。他指，市民留起年桔裁種，除了可吸引蝴蝶入屋，亦能培養成自家種的有機年桔。

對於不少市民喜用年桔浸鹹柑桔，邱榮光並不鼓勵市民即摘外來年桔醃浸。他指，年桔屬觀賞植物，農戶施放較多農藥以維持外觀，過往調查亦曾證實年桔農藥較多。因此，他建議市民應先重種年桔一年。市民宜摘去果實及枝葉，只保留根莖，更換泥土後再種植，期間不時修剪枝葉、施有機肥。一年後，有機年桔長成，市民便可安心摘桔，醃製鹹柑桔。

自釀年桔酵素 三個月後成天然清潔劑

至於被摘下來的桔仔，雖因含農藥不建議食用，但市民可把它們製成「年桔酵素」清潔家居。邱榮光指，市民可以1：3：7比例，把一份糖、三份果肉、七份水放入膠樽，每隔數天扭一扭樽蓋疏氣。三個月後就能「釀」成環保酵素。他稱，清潔地板及傢俬，以九份清水稀釋一份酵素，還能為家園留下淡淡柑桔清香。

市民用年桔酵素清潔家居，還能留下淡淡柑桔清香。（資料圖片）

如有興趣了解年桔轉贈計劃及相關資料，可瀏覽鳳園蝴蝶保育區facebook專頁。

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