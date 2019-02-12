屋苑設「嚴禁隨處便溺」牌　網民憂問題普及　管理處：成日發生！

隨處便溺本屬人所共知的缺德行為，然而本港設置「嚴禁隨處便溺」告示的地方，卻愈來愈多。有網民在社交媒體上發布一張圖片，指元朗屋苑有一塊「嚴禁隨處便溺」告示，上面印有人類與狗隻便溺的圖案，疑似暗示動物與人類便溺者的行為無異，網民擔心隨處便溺的問題日趨嚴重。世宙管理處回覆指，多次發生有人隨處便溺事件，才作出管理，擺放有關告示，「唔係第一次，係多次有人隨處便溺！」。

有網民在Facebook社交媒體「巴打絲打 Facebook Club」發布一張圖片，顯示元朗私人屋苑世宙內，有一塊「嚴禁隨處便溺」告示，上面印有人類與狗隻便溺的圖示，提示居民不得在有關位置便溺。

世宙擺設「嚴禁隨處便溺」標示，引起網民熱議（網上截圖）

隨處便溺行為有缺公德心，本屬人所共知，究竟有沒有必要提示？隨處便溺的問題是否日益嚴重？帖文引起眾多網民熱議。有人認為，此告示暗示動物與人類行為無異，更言「人類與狗，不得便溺」，指控隨處便溺者的缺德行為，也有網民質疑告示是針對內地人。

《香港01》就此事向世宙管理處查詢，經理梁先生回覆指，屋苑多處也擺放了這款告示，更擺放了超過一年。他說，在一年前曾有人在屋苑花槽便溺，並且「唔係第一次，係多次有人隨處便溺」，閉路電視更拍下了這些情況。因此管理處決定擺設告示，他更透露，在擺放告示一年間，已再無人於屋苑隨處便溺。

網民指，荃灣梨木樹邨也曾有類似通告（網上截圖）

梁先生解釋，管理處不是無事生非，而是因為發生這類事情，才作出管理，希望透過告示，警告人們不要再隨處便溺。他強調，管理處並非針對和歧視某些人，亦非將人類與狗隻作類比，「其實狗隻便溺告示都係俾人睇，所以寫落去」。

其實這類告示並非首次出現，有網民指，荃灣梨木樹邨管理處也曾在邨內張貼類似通告，呼籲梨木樹邨楓樹樓住戶，不要隨處便溺。而外國也有相似例子，瑞典電視台的「瑞典新聞」欄目中，曾在影片出現一塊印有中文字「禁止大便」的告示，被指揶揄華客隨地便溺，一度引起外交爭議。