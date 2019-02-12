【觀塘重建】裕民坊月底清場　小商戶新正頭蝕本清倉撤離

每逢農曆新年，不少商戶在店外貼「紅紙」，向街坊宣告開市時間。不過，今年觀塘裕民坊商戶門外的紅紙卻寫上「市區重建清貨結業」。裕民坊一帶商戶將於本月28日，撤離紮根超過半世紀的觀塘。

裕民坊商戶門外貼上紅紙，寫上「市區重建清貨結業」。（曾雪雯攝）

新年是商戶旺季，但對裕民坊老商戶而言卻割價清貨的日子。裕民坊一帶曾是觀塘社區心臟，主要售價平價民生用品，牛仔褲、綿襖、毛衣，諸如種種曾照顧觀塘數代街坊的起居。

牛仔褲、綿襖、毛衣曾照顧觀塘數代街坊的起居。（曾雪雯攝）

市建局現收地重建，裕民坊早已十室九空，僅餘的老店都在割價清貨。100元三件男裝恤衫，150元兩件女裝毛衣，六折山度士手錶……連日來吸引不少街坊圍觀。現場所見，有老牌鐘錶店、牛仔褲店銷情不俗，但亦有窄巷內的民生小店，如售賣拖鞋、羊毛內衣、男裝內衣的商戶積存大量衣飾。離交吉只剩下約半個月，別人現在仍沉醉於新春的慶賀氣氛中，他們卻在新正頭談別離。

有老牌鐘錶店吸引大批街坊圍觀。（曾雪雯攝）

+ 3 + 2

民間團體「活在觀塘」長期關注觀塘重建發展，發起人袁智仁指，「大部分商戶嘅貨都未清走，一來因為新年後，二來因為重建令好多熟客已搬走，壓力都好大」。據他了解，不少商戶、小販指農曆新年生意不好，因為重建破壞原有社區網絡，原本住在附近的街坊早年已遷離發展區，商戶更難在短時間內清貨。

有街坊特意回來光顧。（曾雪雯攝）

面對重建，袁智仁指不少商戶都是介乎50、60歲，惟有無奈選擇退休。袁指，按市建局2018年調查，106個檔口有53%商戶仍想繼續做生意，但由於前景未明，即使兩年後可於第二、三發展區（康寧道、物華街及協和街一帶）的平台市集經營，「街坊都唔知搬唔搬到入去，而且要等兩年，到時熟客都可能走晒」，加上只有30檔獲優惠租金三年，而且簽新舖需要交十萬元按金，變相被扣一半賠償，「退休成為唯一選擇」。106檔口，最後僅得11個檔口會於新市集經營。

重建影響的不止是商戶，而是無影的社區網絡。（曾雪雯攝）

裕民坊工匠尚未有定案

觀塘重建計劃由市建局前身土地發展公司於1998年提出。2007年3月，市建局正式啟動計劃，佔地近5.35公頃。去年，市建局向裕民坊一帶（第五發展區）提出特別搬遷賠償方案，金額達1億元。市建局曾指，當中85%用戶接受方案，最遲將於2月28日遷出。據悉，餘下不足十戶，因個別戶情況特殊，未必能順利離場。

袁智仁指，目前裕民坊商戶雖獲賠償，但裕民坊持工匠牌（鞋匠、鐘錶）的商戶，尚未獲安置新檔位。他又指，同仁街市旁約有150名小販攤檔，持小販牌者搬到新地底市集，惟曾被批評通道空間不足，而小巴站旁市集亦有20名小販商戶去向未明，有指可能被安置在新市集，但至今仍未有定案。「其實成個重建計劃未解決」。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物