食環新年首設臨時小販擺賣區　民團冀變長遠政策　地區墟市零打壓

農曆新年期間，全港各區均有不少小販擺賣。其中在旺角朗豪坊一帶，食環署今年首次劃出臨時擺賣區，以適度管理方式，容許小販合法擺賣。有民間團體建議，當局長遠以同樣方式協助地區天光墟、午夜墟或假日墟市舉行，取代驅趕無牌擺賣，滿足市民需要。

新年首設臨時小販擺賣區 民團冀成長遠政策

每年農曆新年期間，旺角朗豪夜市都吸引大量市民「趁墟」。撐基層墟市聯盟發言人張延表示，留意到食環署今年首次以適度管理的方式，容許無牌小販臨時擺賣，包括以黃色格線劃出小販擺檔的位置、先到先得取得攤位、不限擺賣時間，又與警方合作、管理人流。

他認為，是次熟食墟市順利舉行，期間並沒有發生任何衝突，證明新的管理方式值得參考，建議長遠改善小販政策。他指出，今年新年期間，觀塘、元朗、屯門、深水埗等多區都有不少小販擺賣，證明公眾對墟市有需求，如日後地區舉行節日性或時限性的臨時墟市時，當局也以同樣方式管理，取代驅趕打壓，一方面能滿足市民需要，另一方面讓基層市民幫補家計。

張延認為，2016年旺角衝突後，當局收緊小販政策，但市民對墟市的需要求並沒有減低，小販因而轉到其他地方擺賣，令當局有壓力推出新的管理方式。（資料圖片）

張延說，食環署今年預先在旺角朗豪坊一帶對出，以黃色膠紙標記小販擺賣的位置，大小均一，小販以先到先得的方式取得擺賣的位置，由年三十至年初三亦沒有發生衝突。（圖片由受訪者提供）

重發小販牌照 民間要求交代更多細節

另外，政府早前透過固定小販資助計劃，一共收回854個固定攤位小販牌照，並打算重發當中423個小販牌照，予持牌報販、持牌流動小販、登記助手及公眾人士申請。計劃現正進行地區諮詢，撐基層墟市聯盟、關注綜援低收入聯盟等民間組織及居民，趁深水埗區議會環境及衞生委員會日前（2月14日）開會討論事宜，到場遞交請願信。

團體要求政府全面檢討小販政策，同時進一步交代重發小販牌照的更多細節。包括牌照的營運年期、公眾人士申請方法會否考慮採納民間建議的計分制、餘下的四百多個空置攤位安排、攤位的種類限制等等。他們又計劃在地區諮詢期間，到各區議會請願，要求政府交代更多細節。