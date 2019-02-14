【情人節】頸巾結緣　港女飛尼泊爾偷偷出嫁　母睇YouTube揭發　

據說，情人節源自天主教教士華倫坦無懼禁令，冒死替愛侶證婚而被殺。愛情甘飴如蜜，也可以剛烈如火。在香港，港女Nicky無懼家人反對，跨越地域、種族、文化種種阻礙，與尼泊爾男子譜出戀曲。後來，尼泊爾港女人妻與丈夫在港築出愛巢，在facebook為同樣愛上深山古國男子的少女解惑。今天，她擁著兒子依舊愛得英勇：「獅子座女仔就係咁有情飲水飽，要做就要做。」 攝影：鄭子峰

Nicky（左）與丈夫Rakesh（中）相愛近6年，如今育有一子。

愛冒險港女遇上體貼領隊 頸巾包紮生情愫

Nicky是個愛冒險又愛旅行的城市女生。6年前，她與友人到尼泊爾博卡拉（Pokhara）旅行行山，遇上替哥哥帶隊的尼泊爾鄉村男導遊Rakesh。當時，五日四夜的山系旅行每日需步行六小時，兩人已甚為投緣。第二日她的雙腳更見酸痛，鄉村男導遊四出覓繃帶不果，便淘出自己的頸巾為女生包紮卸力。「火花就係咁發生咗」，Nicky指被Rakesh的細心吸引。在完成旅行後，Rakesh邀請她到城內遊玩。其後，劇情像發生在尼泊爾小巷裡的《愛在黎明破曉時》（Before Sunrise），化學作用便在無止境的對話中產生。

當時，Nicky行山體力不支，長期滯後，Rakesh便一直在後伴她聊天。

女方月花過千電話費 男方為聊天四出覓免費Wi-Fi

回港後，Nicky開始四出找方法與Rakesh聯繫。在香港的她，經尼泊爾旅館東主的居港朋友，學會用尼泊爾電話卡。Nicky笑言，單是長途電話費每月便花上逾千元。至於，在尼泊爾的他，則尋找四出借用旅館的免費Wi-Fi，好讓接收欠佳時能與她在通訊軟件上聊天。2013年，當城內人們傳著免費短訊談情，相距3074公里的兩人則為每天聊上一句近況而奔波。

兩人如今想牽手便牽手，但過去曾相距3074公里，為每天聊上一句近況而奔波。

「唔係所有嘢都用錢計」

家人雖從電話中聽出她與外地人交往，卻不知道對方身份。「開估個陣，幾乎反面。」Nicky指，當時母親十分反對戀情謂：「吓？尼泊爾好窮㗎喎！你有冇諗清楚？」雖然Nicky明白天下間無父母希望子女捱窮，但她認為，「唔係所有嘢都用錢計」，例如愛情。

Nicky是家中長女，從小到大獨立獨行。她曾與本地男士戀愛，兩個人像在較勁，互不相就，而且兩人行程滿滿，拍拖就只有一餐飯的時間。她形容尼泊爾丈夫，性格隨和，面對自己滿滿的規劃，他大部份時間聽畢Nicky的意見，總是一句OK，放手讓她去衝。

她笑言，自己雖然曾跟Rakesh解釋自己跨過很多家庭阻礙，但丈夫並不知如此「大鑊」。

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用盡年假只飛尼泊爾尋男友

後來，Nicky用行動證明自己的堅定。在戀愛的兩年間，Nicky幾乎每次放假便會飛往尼泊爾。曾經把旅行視為冒險的Nicky，那時幾乎把所有年假都只用於回尼泊爾找Rakesh。2015年，兩人在尼泊爾舉成婚，但Nicky並沒有通知家人，當時女方席上的家人就只有數名香港朋友。

Nicky與Rakesh在尼泊爾山巒前拍下結婚照。（Nicky提供圖片）

母親YouTube驚見女兒尼泊爾婚禮

不過，紙包不住火，Nicky媽媽某日在YouTube驚見女兒尼泊爾婚禮短片。Nicky笑言，那天自己仍在睡覺，被媽媽憤怒的拍門聲吵醒。雖因婚事曝光而生怯，但為愛無畏無懼的她還是回了一句：「咁點喎，唔結都結咗啦……」

Nicky朋友把她的尼泊爾婚禮拍成短片放上YouTube，卻被Nicky媽發現。

激情後的細水長流：是日復日的磨合

戲劇般的情節過後，生活回歸日常與平淡。故事後續是Nicky獨力安排丈夫到港，在港準備一個屬於兩口子的家。而鄉村小子離家抵港後，在城市間憑勞力糊口，最終在尼泊爾同鄉介紹下地盤謀生。兩口子婚後一起維繫一個家。

Rakesh（右）從尼泊爾來港定居。在鄉村長大的他坦言，面對語言不通與高樓大廈，偶爾也會思鄉。他就曾獨自回到尼泊爾探親，直至認識了本地同鄉，情況才好轉。

然而，兩個文化背景各異的愛侶自然不會毫無衝突。曾有段時間，Nicky與Rakesh當為相處時間不足、男方喝酒如喝水等生活習慣而吵架。有次，「氣」之所至，她甚至把他推出家門，他跑往同鄉家中留宿，徹夜未歸。婚姻從不是婚嫁廣告裡的一句「給女孩一個家」，而是個性各異兩個人一起磨合，從零建立一個家庭，無關文化、國族背景。後來，兩人相約，坐下來冷靜解決問題，然後再回到這個來之不易的家。

Nicky媽媽不時會探望孫子。Nicky與Rakesh為兒子取名Samundra，意指海洋。沒想到，孩子真的成了匯聚家人的「大海」。

開fb page成尼泊爾女友心事台

尼泊爾小子與香港女生的從相識、相愛到結婚生子，每一步都像一個故事。Nicky後來在社交網站開了專頁「尼泊爾人妻布冧太Mrs. Bhulon」紀錄一切。她笑言，社交網站吸引不少愛上尼泊爾男子的各國少女傾吐少女心事，包括台灣、馬來西亞等地。「最搞笑會問我先生識唔識個尼泊爾男仔？會唔會呃佢？」尼泊爾人妻說。

至於香港，尼泊爾人妻亦有一個尼泊爾人妻與女友的WhatsApp群組。八名香港女生就在群組分享各種文化差異與磨合。畢竟現實愛情不是童話，浪漫過後並不會有「幸福快樂直到永遠」的模範結局，而是在幸福快樂祈願下的日常生活。是剛烈如火，也能溫和如水。

從愛到成家，兩人仍在磨合對方性情與文化。