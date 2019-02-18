【新打卡熱點】西灣河現多個大型塗鴉　國際藝術家集體打造新地標

相比起外國，大型塗鴉在香港較少見，因爲很快就被政府剷走，留得低的，都成爲市民打卡熱點。最近西灣河卻出現了幾幅大型塗鴉，原因是協青社邀請來自世界各地的藝術家，在協青社大樓多處地方創作塗鴉，更完整保留所有作品，打造成東區拍照打卡新熱點。

位於西灣河的協青社賽馬會大樓，正門約6米高外牆、地面樓梯、小型滑板場、室內籃球場及大廈外牆，均新添了不同風格的塗鴉。協青社於本月14至16日舉行了2019 Hong Kong Graffiti Jam，開放大樓供超過30位青年藝術家塗鴉。其中一半藝術家來自香港，其餘則來自哥斯達黎加、意大利、印度尼西亞、法國、厄瓜多爾、丹麥等地。

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活動發起人之一，協青社嘻哈學校副中心主任江滿齊。（協青社提供） 發起活動的協青社嘻哈學校副中心主任江滿齊表示，由於香港缺乏場地供塗鴉藝術家創作，是次活動提供一個平台，讓來自不同地方的塗鴉藝術家一起創作和交流，推廣塗鴉藝術文化之餘，亦能美化社區。「其他團體辦Graffiti Jam通常是在室内，作品擺一陣就拆。我們想有一個地方讓人隨意、合法地發展塗鴉藝術，發揮藝術細胞，所以這次整幢大樓外牆都會被人噴，完全保留成品供人欣賞和拍照，吸引人前來打卡，讓人知道香港不只得主流文化，也有一些次文化，希望更多人了解Hip Hop是甚麼。」