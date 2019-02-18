【新打卡熱點】西灣河現多個大型塗鴉　國際藝術家集體打造新地標

相比起外國，大型塗鴉在香港較少見，因爲很快就被政府剷走，留得低的，都成爲市民打卡熱點。最近西灣河卻出現了幾幅大型塗鴉，原因是協青社邀請來自世界各地的藝術家，在協青社大樓多處地方創作塗鴉，更完整保留所有作品，打造成東區拍照打卡新熱點。
位於西灣河的協青社賽馬會大樓，正門約6米高外牆、地面樓梯、小型滑板場、室內籃球場及大廈外牆，均新添了不同風格的塗鴉。協青社於本月14至16日舉行了2019 Hong Kong Graffiti Jam，開放大樓供超過30位青年藝術家塗鴉。其中一半藝術家來自香港，其餘則來自哥斯達黎加、意大利、印度尼西亞、法國、厄瓜多爾、丹麥等地。
活動發起人之一，協青社嘻哈學校副中心主任江滿齊。（協青社提供）
發起活動的協青社嘻哈學校副中心主任江滿齊表示，由於香港缺乏場地供塗鴉藝術家創作，是次活動提供一個平台，讓來自不同地方的塗鴉藝術家一起創作和交流，推廣塗鴉藝術文化之餘，亦能美化社區。「其他團體辦Graffiti Jam通常是在室内，作品擺一陣就拆。我們想有一個地方讓人隨意、合法地發展塗鴉藝術，發揮藝術細胞，所以這次整幢大樓外牆都會被人噴，完全保留成品供人欣賞和拍照，吸引人前來打卡，讓人知道香港不只得主流文化，也有一些次文化，希望更多人了解Hip Hop是甚麼。」
本地藝術家、Wallskar創辦人曾昭昶(Uncle)則希望，香港有更多公共空間發展塗鴉藝術。（協青社提供）
過往協青社也曾在不同社區舉辦Graffiti Jam。江滿齊認爲，塗鴉藝術對青少年成長有正面作用，「讓青年人發揮藝術才能，培養耐性、創造力和專注力。」而這次活動也有兩名中學生參加。有份參與的本地藝術家Wallskar創辦人曾昭昶(Uncle)則希望，香港有更多公共空間發展塗鴉藝術，「香港缺乏公共空間讓喜歡塗鴉的人發揮，市民很少機會見到這些作品，要發展這種文化很困難，反而在外國很多地方都發展得好好，希望香港市民見到其實本地也有很多玩得叻的人。」