【非法賽車】深水埗呈祥道賽車喉聲轟天　倡設置噪音感應器捉飛車

居所接近馬路的市民，不時也聽到道路聲響，特別是飆車的噪音，令人相當困擾。深水埗一帶夜晚，經常有人進行非法賽車，以致頻頻傳來噪音，影響鄰近居民生活。區議員要求當局正視問題，提出安裝區域偵速儀，並考慮引入道路噪音感應器，打擊非法賽車造成的噪音問題。

深水埗區議員張永森向《香港01》表示，深水埗呈祥道與葵涌道經常有人非法賽車，特別是美孚新邨附近，居民感到十分困擾，「日夜都有人賽車，尤其過咗夜晚十二點，好大聲騷擾街坊！」他表示，如今當局採用定點偵速儀器觀察車輛超速情況，若車輛避過了儀器，便能逃過法網，根本無法解決問題，「器材落後，直頭係低B！」。

在中國內地有區域偵速器。（資料圖片）

張永森表示，政府應考慮以新技術打擊有關行為，如增設區域偵速技術，於道路出入口，各增設一個偵速器，當車輛在少於某特定時間行完該路段，便可判斷為超速。他補充，有關提議曾在立法會討論，但因各種技術問題而遭否決。

他又指，現時新加坡已試行噪音感應器材，當車輛發出大量噪音，便能知道是經過改裝，「靠速度去偵查並唔足夠，現時非法賽車的車輛，好多都經過改裝，死氣喉會發出好大噪音。所以可參考新加坡做法，設置噪音感應器材，當噪音大於某分貝，而又影到車牌，便能作出檢查該車輛有沒有違法，並考慮作出檢控。」

警方曾多次進行打擊非法賽車行動，檢查非法改裝車輛，惟張永森認為，沒有技術配合，也是解決不到問題。（資料圖片）

警方不時會進行反非法賽車行動，於去年11月10日至18日，警方在全港打擊非法賽車，偵察到4,392輛車輛涉及超速，並就各項通違例事項發出58張傳票及2,586張定額罰款通知書。不過，張永森就認為，如果沒有更先進的技術配合，以及適宜的法律檢控有關人士，成效也不會顯著，「幾多告票都無用，下次又係再嚟，如果無有效嘅技術長期睇住，成效照樣不彰。」