【沙巴龍躉集體死亡】大埔海濱現大量死魚　漁戶：死咗千幾條！

近日有市民報料指，在大埔海濱發現大量發脹、發臭的沙巴龍躉屍體，懷疑是由附近三門仔魚排漂出。該處有漁戶表示，過年期間紅潮出現導致損失約千餘條魚，但強調已妥善處理魚屍。不過，亦有漁戶透露，由於死魚太多，有漁戶把屍體埋在沙灘，水漲時被沖出海面。

有市民日前在Facebook專頁「大埔覽過」貼出多張相片，指大埔岸邊有大量沙巴龍躉魚屍，發出陣陣惡臭，懷疑附近魚排倒死魚落海。該市民回覆《香港01》查詢時指，是其家人路過見到，「聽到清潔人員說有漁排貪方便將死魚直接倒落海，因風向及水流全部沖上去海濱公園、元洲仔公園、世界自然基金會旁石灘，近日天氣回暖致腐爛發臭。」

三門仔魚排有大量比成年人腳掌還大的沙巴龍躉死亡。（羅先生提供） 在三門仔經營休閒釣魚場的羅先生指，現時三門仔只得一個漁戶靠養殖魚類維生，其餘已轉爲休閒釣魚場。他表示知道該漁戶有大量魚死亡，照他觀察，魚屍的口呈紅色，懷疑是因為杜蟲措施不足致死。

有魚嘴呈紅色，羅先生懷疑是蟲害所致。（羅先生提供） 記者聯絡到在該處養殖沙巴龍躉的馮先生，他表示年初二前後有紅潮出現導致魚缺氧，約千多條魚死亡，現時每日仍有零星數量的魚死亡，幸日前有城大獸醫前來協助，情況已改善。他稱有妥善處理魚屍體，「放進漁護署派的膠袋，食環署有派人來收。」當記者提及大埔海濱發現魚屍時，他則表示不知情，「唔知喎，可能其它漁戶把魚屍抛出沙灘。」當被問及有否將魚屍拋出海，他表示「多數都唔會」，並謂：「這裡又不只得我們這一檔魚排，可能是其他人抛出來。」

大埔區議員劉志成證實，有三門仔漁戶向他反映每日有百多條魚死亡，情況持續個多星期，他曾在過年期間見到紅潮出現，懷疑因此導致大量魚類死亡。他又表示，見到漁戶有妥善清理魚屍，沒有直接抛進海，但不排除有「漏網之魚」，故已聯絡食環署加強清潔撈走魚屍。

根據資料顯示，三門仔於2015年亦曾發生大批魚類死亡事件。羅先生憶述，當年漁戶們曾與漁護署商討，發出公家牌安排漁船專責收集魚屍及海面垃圾，但隨事件降溫而不了了之。「我跟漁護署查詢，署方只說已與新界漁民聯誼會溝通，但該會又無接觸我們，兩邊好似耍太極。聯誼會裏面的人也不是持份者，始終是我們這些用家才知道怎樣操作。」他表示已「心灰意冷」，「同樣都是漁農界，為甚麼豬和雞有特定屍體收集站，魚卻沒有？應該可以做到的，不太困難。」他希望漁護署直接與漁戶溝通，找出雙贏方案。

漁護署回覆本報查詢指，得悉鹽田仔魚類養殖區一養魚戶的部分魚類，自2月初起因寄生蟲發病，至今有約二千條魚死亡，署方曾探訪該養魚戶，提供治療方案，處理魚類屍體的方法和所需物料，而該養魚戶表示會自行妥善處理魚類屍體。

漁護署又表示，如養殖場因病害出現魚類死亡，養魚戶應根據指引，將魚類屍體放入垃圾袋並送往岸上的垃圾收集站。如魚類養殖區出現大量魚類死亡時，署方亦會協調相關部門，按實際情況作適當安排，包括安排承辦商協助收集養殖魚類的屍體。

三門仔是熱門釣魚地方。（吳政怡攝）