【野豬出沒】漁護署設標示　哪三個熱門郊遊勝地最常見？

漁護署於去年首10個月共接獲 679 宗有關野豬出沒或滋擾的報告，當中5宗更涉及野豬傷人。由於郊野公園是野豬和其他野生動物棲息的地方。漁護署本年起於郊野公園內野豬較常出沒的燒烤場地及露營地點，陸續安裝「注意野豬出沒」提示牌及橫額。究竟哪些郊野公園是野豬最常出沒的地方？

今年1月漁護署已在香港仔郊野公園燒烤場地安裝「注意野豬出沒」提示牌及橫額，並計劃於短期內陸續在另外三個郊野公園地點安裝有關提示牌及橫額，均為較多野豬出沒的郊遊地點，詳情請點擊下圖：

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南區最多野豬出沒

漁護署在2018年1月至10月共接獲679宗有關野豬出沒或滋擾的報告，全港18區都有相關報告。當中南區情況最嚴峻，有173宗，其次是西貢區（86宗），中西區（70宗）排第三。679宗個案中， 5 宗涉及野豬傷人個案。該署更指，野豬過往主要在新界鄉郊地區出沒，但現時變為於全港不同地區出沒。

漁護署提醒，郊遊人士在郊野公園遇到野豬時切勿干擾和餵飼，以及小心放置食物。 根據《野生動物保護條例》，於指明的禁止餵飼地方餵飼野豬或會被檢控，最高可被判罰款一萬元。漁護署有派員定期巡邏，在過去5年，共有3宗在指明的禁止餵飼地方餵飼野豬而成功檢控的個案。