【扒龍舟走塑】組織邀大型龍舟賽事設水站　自發攜水樽取代膠樽水

每年四月至七月是龍舟比賽的旺季，大部分龍舟隊伍都正在密鑼緊鼓練習備戰。但各龍舟參加者又有沒有留意在練習及比賽期間，不知不覺間棄置很多膠樽？ 由龍舟愛好者組成的非牟利組織Green Dragons，近日推行走塑活動，鼓勵龍舟參加者承諾在練習及比賽時自攜水樽，又邀請大型龍舟賽事主辦方，在比賽中設立水站及回收站，減少污染環境。

方便練習比賽 爬龍舟習慣飲即棄樽裝水

越來越多大型活動加入環保元素，鼓勵參加者減少使用即棄用品，造成浪費。不過，龍舟項目則較少人提及。

非牟利團體Green Dragons在2017年推出名為「划漿走塑」計劃，邀請龍舟隊伍參加者需承諾在每次練習及比賽都自攜水樽，練習後參加海灘清潔，在比賽中向環保商戶購買食物，慶祝活動中會自攜水杯或食物容器等等。

幹事Frank表示，參加龍舟活動的群體看似為數不多，但影響比想像中大。他解釋，全港約有330隊職業及業餘龍舟隊伍，一隊較多可有60至70名成員，最少也有20人。因為練習及比賽時間長、天氣熱，而鄰近沙灘或海旁較少有斟水設備或便利店，所以一般大會或主辦方會提供樽裝水，以便利參加者。他指出，一項大型賽事可能有60隊隊伍參賽，主辦方為每隊準備最少一箱、共24瓶樽裝水，使用數字十分龐大。「參加者見免費會隨手拎，飲完又會隨手擺，甚至爬龍舟個陣跌咗支水落海。」

組織至今聯絡30支龍舟隊伍，當中已有12支、一共500人報名參與計劃。Frank期望，透過參加計劃的隊伍鼓勵其他人加入，發揮影響力，令整體龍舟群體提高環保意識。

Green Dragons由一班龍舟愛好者組成，他們會定期舉辦清潔海灘活動。（圖片由受訪者提供）

Green Dragons在2017年成立，由一班龍舟愛好者組成，當中有本地市民，亦有外籍人士。幹事Frank表示，組織成員來自不同龍舟隊伍，因為經常接觸海洋，在練習及比賽過程中，見到海面有很多垃圾，有感污染問題嚴重，故志同道合、一同成立組織，在龍舟界別推廣plastic free（走塑）的理念，改變使用即棄水樽習慣。

大型賽事設水站有難度

除個人層面外，Green Dragons去年亦曾在香港國際龍舟邀請賽及深水灣龍舟錦標賽等四項大型賽事中，協助主辦方設立水站及膠樽回收站。今年他們已聯絡十項大型龍舟賽事，計劃協助設立水站，及與其他環保團體合作，在現場回收膠樽。

但Frank表示，要吸引主辦方參與，在賽事設立水站，以取代提供樽裝水，存在難度。他解釋，首先主辦方要額外支出兩萬元設立水站；其次龍舟參加者付數千元報名費後，若主辦方不派樽裝水，「可能覺得冇任何嘢拎走，有冇搞錯，搞手會驚觸怒參加者。」目前組織正招募贊助，希望以經濟誘因，吸引賽事主辦方參與計劃。他希望主辦方即使不設置水站，亦在賽事中推行其他環保設施。