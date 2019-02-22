【沙角冬菇亭】領展翻新　劉萬利最後一夜人頭湧　憂温情飯堂消失

屹立沙田沙角邨30多年，陪伴居民成長的熟食亭（俗稱：冬菇亭），敵不過時代巨輪，終要清拆告別街坊，將以「新冬菇亭」的面貌繼續服務街坊。連日來，工人展開清拆重建工程，昔日迫爆食客的冬菇亭頓時變成一片廢墟。不少街坊利用手機，拍下冬菇亭的最後影象留念。舊式冬菇亭特有的裝潢、人情味將寫進沙角邨的歷史內。

廚房位於熟食中心的中央位置，屋頂有個金字塔形煙囪，加上向外延伸的簷篷，外形酷似冬菇，街坊稱它為「冬菇亭」。

上周日(17日)，記者到訪劉萬利咖啡粉麵，當日為大排檔的最後營業日。眾多街坊特意到前來用膳，店內人頭湧湧，待應穿梭各餐桌為客人送上一碗熱烘烘的粉麵。大排檔為舊式冬菇亭裝潢，不設冷氣，利用掛牆的牛角扇通風，亭內扣除廚房後，用餐空間狹窄，故檔主均會以鋅鐵天花作店舖延伸，半露天式的用餐環境成為冬菇亭的特色。隨住時代發展步伐，舊有冬菇亭裝潢、人情味將成為沙角邨歷史。

工人拆走冬菇亭外的鋅鐵天花。(蔡正邦攝)

冬菇亭外的鋅鐵天花一塊又一塊卸下，遺剩下一個個鐵架。（蔡正邦攝）

直至昨天，工人開始清拆工程，冬菇亭變得塵土飛揚。冬菇亭外的鋅鐵天花一塊又一塊卸下，遺剩下一個個鐵架；原本擺放枱凳供食客用餐的地方，卻滿佈瓦礫。冬菇亭逐漸變成頹坦敗瓦，不少街坊都停下腳步，拿出智能電話，用相機紀念冬菇亭的「最後一刻」。呂先生在沙角邨成長，冬菇亭可算是「由細食到大」，對於清拆翻新感到十分不捨，擔心翻新後有大財團食肆進駐，欠缺人情味，「冬菇亭食嘢熟客會大碟啲，唔夠錢又可以賒數，其他地方差幾毫子都唔會俾你走。」

邵先生認為到冬菇亭用膳「係一種習慣」。(蔡正邦攝) 遷進沙角邨5年的邵先生對冬菇亭重建感到可惜，「係一種習慣」，每次外出用膳他總會到冬菇亭用餐，不會選擇到附近商場。他同意要改善冬菇亭環境，但不必趕盡殺絕清拆重建，「花咁多錢裝修好多餘」。祁小姐稱冬菇亭濃厚人情味令她最難忘，食肆職員能記下大部分街坊的姓名，甫進店舖便聽到親切的問候聲，「劉萬利或舊式（食肆）職員唔似返一份工，佢哋享受好似生活一部分」。

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沙角邨熟食中心有三個冬菇亭，經營茶餐廳、火鍋店、茶檔及糖水店。據悉，只有劉萬利咖啡粉麵與領展達成租務協議，翻新後繼續營業；新廣發、金沙角將遷往博康邨，繼續經營；駐紥38年的德記，光榮結業。

領展回應指，沙角邨於1980年落成，至今已逾38年，熟食檔從未翻新，設施現已老化。為提升設施環境，希望能為商戶帶來更多客人，同時改善周邊居民生活，我們計劃於沙角邨熟食檔現有租約於本月28日到期後開展翻新工程，並非查詢所指拆卸熟食亭。有關工程旨在優化物業環境，包括清除一些原本不屬於熟食亭的設施。

領展稱，正跟包括原有商戶的經營者洽談租務，並已跟兩個原有商戶落實新租，以期引入更多元化優質餐飲選擇。

冬菇亭清拆前後對比圖: