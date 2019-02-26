【光污染】葵涌工廈上演「幻彩詠香江」　居民：投訴完都冇用！

「成幢大廈啲光閃下閃下，好似『幻彩詠香江』，好掁眼，但呢度係民居唔係商業區！」葵涌區居民潘先生向《香港01》表示，葵涌梨木道一座工廈的頂端及中間位置各有一塊大型廣告牌，經常發出強光影響居民生活。最近，大廈外牆更上演「幻彩詠香江」，不同顏色的燈光閃爍不停，惟該廈與和記新邨等民居僅相距不足100米，有市民投訴相當滋擾。 葵青區議員林紹輝於去年5月已向《香港01》反映該大廈的光污染問題，事後情況有所改善，惟最近又故態復萌。林紹輝認為攻府必需盡快立法，對光污染加以規管。

葵涌區居民潘先生近日於Facebook專頁「葵青友」上發放一段短片，從片中可見一幢工廈的外牆發出綠色及藍色的強光，並且閃爍不停。潘先生於帖子中表示，這座大廈位於梨木道，每天晚上都會發光，大廈頂層及平台位置還有兩塊大型LED廣告牌，相當滋擾。

時捷集團大廈外牆的燈光閃爍不停，對附近居民造成滋擾。（潘先生短片截圖）

潘先生接受《香港01》訪問時表示，「大廈頂層及平台嘅LED廣告牌長期亮着，發出強烈嘅白色或紅色光，好似日頭咁。最近大廈外牆嘅燈仲會轉色，好誇張，就好似『幻彩詠香江』咁，好掁眼。」他表示其電腦桌剛好對着該座大廈，晚上坐在電腦桌前工作會感到十分滋擾。「成日到咗夜晚7、8點都仲着燈，好掁眼，屋企嘅窗簾長期拉起。」

他指該大廈位於住宅區，不出100米處有和記新邨、嘉寶大廈等住宅，因此經常有市民投訴大廈於晚上發出強光，影響居民生活。「之前有區議員向大廈反映過，但都冇乜用。自從我拍片放上網後，呢兩晚情況都有所改善。」

時捷大廈頂層的廣告牌發出紅白強光，相當掁眼。（潘先生提供）

該涉事大廈名為SAS Tower，為時捷集團 SAS Dragon所擁有。早於去年5月尾，《香港01》亦曾報導該廈外牆發出強光。當時葵青區議員林紹輝已向該廈反映居民投訴，事後有所改善，惟近日故態復萌。林紹輝表示，「上次洽討後，大廈表示已簽署《戶外燈光約章》，並承諾會於晚上7時關掉大廈外牆及廣告牌的LED燈。惟到晚上七時許八時，大廈廣告牌仍然亮着，有數次甚至一直沒有關燈。」林紹輝曾就此向大廈反映，大廈回覆指是由於時間偵測器壞掉，所以未能在晚上七時關燈。

林紹輝批評，現時環保署的《戶外燈光約章》只要求企業盡企業責任，沒有嚴格規管大廈外牆及廣告牌的亮燈時間，亦沒設任何罰則，只能靠公眾輿論向企業施以壓力，「政府應盡快就光污染問題立法，規管霓虹燈及大屏幕的亮燈時間，以及在住宅區設立特定範圍，防止光污染影響市民生活。」

去年5月，林紹輝曾接獲居民投訴，該大廈頂層廣告牌發出強光，使居民未能入眠。（林紹輝議員提供）

《香港01》記者於2月25日到現場視察，該大廈外牆於晚上7時10分仍有亮燈，但未見閃爍，至7時40分關燈。記者已就大廈光污染問題向時捷集團查詢，惟對方以「不方便」為由拒絶回應。

《香港01》記者於2月25日晚上7時10分到現場視察，發現大廈外牆仍有亮燈。（王譯揚攝）

大廈於晚上7時40分關燈。（王譯揚攝）

環保署發言人回覆《香港01》查詢指，署方於去年7月曾收到3宗有關上址天台招牌因控制系統故障，導致晚上仍然發出紅光的投訴，指經業主修復後已回復正常運作，自此環保署再沒有收到相關投訴。

發言人又指，從有關短片可見，該大廈發出的綠光源於天台以下的燈光裝置。環保署會聯絡大廈燈光裝置負責人及進行實地視察以了解情況，並轉達投訴人的關注及訴求，勸諭他們跟從《戶外燈光裝置業界良好作業指引》，採取措施減少對鄰近居民的影響。

至於就光污染立法方面，發言人表示環境局在2016年推出《戶外燈光約章》，政府按計劃在推出《約章》計劃的兩年後檢討措施成效，並已委任戶外燈光工作小組，除了推廣《約章》外，亦會檢討其成效，以及向政府建議更多有效管理戶外燈光的方案。工作小組預期可在2020年完成檢討工作及向政府提交建議。環保署將會根據工作小組評估結果及建議，考慮下一階段的工作，包括是否立法規管戶外燈光引致的滋擾。