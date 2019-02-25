【劏房戶看新界東北】踏足農莊與高球場　劏房戶：農地好緊要！

關注基層住屋聯席今日發起行動，帶領60名劏房戶，踏足新界東北，參觀上水古洞鐵坑村火龍果有機生態農莊，再走訪粉嶺高球場，讓劏房戶判斷，農地或高球場，究竟哪一片土地，更適合收回發展房屋？參加者意見不盡相同，有劏房戶認為，應保留部分高球場供私人娛樂之用，只取部分土地興建公屋，「有錢人都需要娛樂」；也有人認為，要收回高球場全部土地，用作興建房屋，「農田係有生產，相反高球場就無」。

政府日前（20日）宣布，將收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地作房屋發展，並稱會加快發展棕地，包括涵蓋於各個新發展區的340公頃棕地，例如古洞北／粉嶺北、洪水橋、元朗南。今日一行約60名劏房戶，今早先到上水古洞鐵坑村火龍果有機生態農莊，了解東北發展對村民和生態的影響，然後再前往粉嶺高球場外，環繞一圈，觀察高球場的土地面積，以及看看內裡進行的高球活動，最後進行討論會，彼此分享對新界東北和高球場收地發展的意見。

60名劏房戶遊古洞，大部分參加者都是第一次踏足新界東北農地。(蔡正邦攝）

參觀完古洞農莊之後，大隊前往粉嶺高球場外圍觀看，並高呼「還我高球場，起公屋」等口號，期間高球場內派出大量保安看守。(蔡正邦攝）

劏房環境惡劣 廁所煮食

參加者劉小姐是單親媽媽，與前夫離婚三年，現帶著三歲大的兒子，居於葵涌100多呎劏房內。搬進現址之前，她們已在另一間劏房居住了一段時間，但因為環境惡劣，令兒子的濕疹更加嚴重，更經常生病。「之前住鐵皮屋，嗰度無廚房，煮食要喺廁所煮，落雨牆身滲水發霉又有細菌，所以阿仔一年感染病毒都有六次咁多，感冒都10幾次，一個月進出兩、三次醫院。𠵱加住緊雖然都好細，但廚房同廁所分開，所以好好多，無大型病菌。」

劉小姐申請公屋已有兩年，她預計自己最快要等五至六年才能上樓，現在要靠每月9000元綜援維持生活所需。「現在住嗰度租金大約4千幾，水電加埋800左右，幸好阿仔讀書免費。不過平時無咩活動，又唔夠錢去旅行，阿仔返學我就洗衫。」因此她希望能盡快上公屋，改善居住環境，保障兒子的健康。

劉小姐的心願，是能夠盡快上公屋，改善居住環境，讓兒子能夠在衛生的環境下成長。(蔡正邦攝）

劏房戶劉小姐：有錢人都需要娛樂



然而面對土地供應不足，政府打算局部發展高球場，與收回新界東北土地。這兩片土地，應該如何取捨？參加活動過後，劉小姐認為，高球場更加適合建屋，因為東北土地擁有獨特的自然特色，不應受到破壞，「用高球場起公屋會更加好，咁大片土地；東北農地始終係養殖牛羊和耕種的地方，有自然特色，留返會好少少。」

不過，劉小姐對於全面收回高球場，卻不盡認同，「如果抽一部分高球場去起公屋就會好啲。香港就無乜大型高球場，高球場係畀有錢人娛樂，呢啲地方係需要有嘅，否則佢哋就無地方去娛樂，但攞一部出嚟起公屋就最好。」

高球場係畀有錢人娛樂，呢啲地方係需要有嘅，否則佢哋就無地方去娛樂，但攞一部出嚟起公屋就最好。 劏房戶劉小姐

雖然劉小姐認為東北土地較高球場更值得保留，但她也認為，高球場仍有保存價值，供部分人娛樂。(蔡正邦攝）

另一位活動參加者梁先生，獨居於葵涌唐樓一間月租1800元的40呎板間房，一層八伙住客。單位狹小下舉步維艱，莫說活動範圍，就連晾衣也要掛在床頭。「住緊嗰度衰在無窗，空氣唔好，得一條空隙唞氣，要長期開風扇。住得好辛苦，無位掛衫，要掛床上高，煮食都要用電磁爐。」

「依加租金大約1800蚊，連埋水電及生活費，每月洗6000左右，綜援6500蚊剛剛夠用。」梁先生也因為精神問題，令他無法集中精神工作，故只能依靠綜援維生，「無辦法，如果係做清潔工，其實我可以做得好專業。但因為精神問題，一急起上嚟就會好亂，集中唔到工作。」

梁先生因精神困擾，無法專注工作，放棄了原先逾9000元的收入，領取6500元綜援，每月僅僅能應付生活必需。(蔡正邦攝）

劏房戶梁先生：農地有生產，高球場就無



今日的活動，讓梁先生第一次踏足農地，眼前一片淨土，讓他有深刻體會，「如果呢片農地用來發展，會覺得好可惜，因為喺香港已經無乜機會睇到農地，只有返大陸先睇到。農作真係好緊要，下一代可能睇唔到，全部得返石屎森林。」

「香港唔係得一間高球場，而係有三間，亦有好多人係去大陸打高爾夫球。好心畀返香港一塊地去起屋。為左二百至三百個會員打高爾夫高，點解唔起屋，畀十幾二十萬人住呢？」梁先生直言，香港地價高昂，供樓並不容易，如果政府收回高球場，則可用作興建公屋，解決更多人的住屋需要。

如果呢片農地用來發展，會覺得好可惜，因為喺香港已經無乜機會睇到農地，只有返大陸先睇到。農作真係好緊要，下一代可能睇唔到，全部得返石屎森林。 劏房戶梁先生

梁先生認為本港農地所剩無幾，反而高球活動場所有很多選擇，更可到外地和大陸作樂，故收回高球場比起收回東北，更加實際。(蔡正邦攝）

然而，政府卻打算局部收回高球場，同時收回東北棕地及農地，在高爾夫球場與東北土地之間，梁先生毫不猶豫，坦言東北土地更具保留價值，「當然係用高球場起樓，農田係有生產，相反高球場就無，純粹畀人去娛樂。」