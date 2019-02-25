【fb尋賊‧有片】深水埗拉麵店緝小偷　男子扮食客偷店員iPhone

深水埗一間日式拉麵店，發生偷竊案。該麵店最近上載一段閉路電視影片，可見一名身穿藍色上衣的男子，站在店舖門前「排隊」等候，期間用雜誌及麵店的點菜紙遮掩面部，多次探頭入店內了解情況，待無人留意門外時，即伸手入店門的收銀櫃，偷取櫃面上一部手提電話。不過，雖無他人即場看見，整個過程卻被天眼拍下。

該麵店名為「麵屋一京」，位於深水埗北河街。店方上載片段後，將事件配上文字。「事發於2019年2月14日19時45分，一名穿着深藍色外套的男子，在深水埗麵屋一京外有意盜竊，左手用雜誌擋看臉，在員工和客人不注意下，乘機伸手進收銀櫃上，偷去一部iphone，希望各位香港市民們可以分享出去，切勿讓該名賊人有機可乘。」據知店家已經就事件報警。《香港01》正向警方查詢事件。

事發時，店員將iPhone放在收銀櫃上。（賴雯心攝） 電話被偷後「熄機」 涉事拉麵店的店員指，當晚約7時，其同事將iphone放在收銀機櫃面，當時店外有人排隊，店員非常忙碌，故未有留意被偷取電話。該店員又指，舖門原裝有膠㾾，但在冬天時為了通風，遂將其拆下。他又指，被偷電話的店員發現遺失電話後，曾嘗試致電，惟電話被關上，前後不足「五分鐘」；另外，他指以往店內未曾發生偷竊案，亦不認得該名賊人，但相信對方以菜單掩臉是「心虛」。