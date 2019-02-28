仁濟醫院安老院翻新設施 高端配備助長者提升生活質素

隨著人口老化，本港長者醫療問題為人所關注。仁濟醫院獲賽馬會慈善信託基金捐出$4100多萬港元推行設施改善計劃工程，成功打造一所具備先進智慧及創新科技的優質安老院院舍，提升長者生活質素。

仁濟醫院賽馬會護理安老院分兩層，為首間獲環保署發出「卓越級」空氣質素來定證書的院舍，提供60個宿位，每個房間均設有獨立洗手間，私隱度高。該院更設有智能手環進行電子派藥，並使用離床感應器及智能定位儀以追蹤長者行蹤。

「如果我一直冇入嚟安老院，可能呢一世都冇可能行得返，所以好慶幸可以喺度住！」該院舍舍友、現年64歲的張慶土去年因中風入醫院，坦言一度以為餘生要臥床度過，亦因在醫院休養期間長期被綁於床上，令脾氣變得暴躁，曾有「死咗佢好過」的念頭。幸而入住安老院後，慶土不但沒有再被綁在床，更獲得揉合創新科技、有趣又具成效的物理治療，短短三個月已由行動不便好轉至可自行走動，近日更不需拐杖輔助，有望繼續展開精彩黃金歲月人生。

慶土透過虛擬實境遊戲訓練，改善站立、平衡力及認知能力。（歐嘉樂攝）

除物理治療外，院舍配備多種高端復康儀器，以改善長者的認知能力、平衡力及手眼協調能力。患有前列腺癌、年過八旬的的許新源因腳力欠佳而入住院舍，他表示院舍中有不少高端治療儀器，包括心景互動訓練系統、實景單車訓練軟件系統、互動虛擬實景遊戲等，而他最喜愛使用「實景單車」訓練儀器，邊看著世界風景邊踩單車訓練腳力，令其在不知不覺間做了很多運動。加上新源在院舍認識了不少新朋友，大大擴闊社交圈子，他笑言「喺度終老都願意」。

