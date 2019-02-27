【財政預算案2019．01落區】銅鑼灣中產：退稅縮水唔收貨

2019年度《財政預算案》今（27日）早正式出爐，財政司司長陳茂波早前於社交平台上指會以「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」為主題以制定政策，其中會預留約1,500億元在利民紓困措施及經濟發展；陳茂波預計2018/19年年度盈餘為587億元。財政儲備至今年3月31日有11,616億元。由於財政營餘縮水，令退稅、免差餉額大倒退。記者於《預算案》出爐後走訪銅鑼灣區，區內中產均狠批《預算案》受惠少，扶貧及醫療舒困措施不足，直言「不及格」。

有市民到灣仔排隊領取預算案文件。（陳蕾蕾攝）

陳茂波提出的「利民生」紓困措施，其中包括寬減薪俸稅和個人入息課稅、利得稅以及寬免四季的差餉。他提出寬減本年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港191萬名納稅人受惠，有關扣減會在本年度的最終應繳稅款反映，政府收入會減少170億元。另外亦寬減2018/19年度75%的利得稅，上限同為2萬元；同時寬減四季的差餉，以每戶每季1500元為上限，估計涉及329萬個物業。

（黃文軒攝） 中產市民：基層舒困措施不足 01記者走入維園，訪問市民對預算案的意見，屬中產的蔡先生直言，今年度預算案不及格。他從事工程，月入五萬元，以往的《預算案》中，減稅一環受惠最多，惟今年政府寬減差餉稅及薪俸稅等，令他不能受惠，他相信與今年營餘減少有關。他認為，今年有很多資源較側重於大灣區及一帶一路的發展上，而扶貧及醫療等舒困措施不足，「對於一啲弱勢社群嘅資助好唔夠，我覺得畀錢中學生考試好無謂，反而應該要畀基層。好似上年咁，都有4000元畀市民。」 另外，廖先生直斥《預算案》「好差」他指，全家連同個人需繳交的差餉稅超過3萬元，加上每月需要供樓，有一定的財政壓力。惟現時稅項寬減，令他難以受惠。「上年4千元我都拎唔到，如果可以好似澳門咁全民派錢會好好多。」