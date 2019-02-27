【財政預算案2019．01落區】東涌逸東居民：我需要一個公廁

今天(2月27日)發表的財政預算案中，提及到政府將投放6億元，翻新全港240個公廁。這邊廂，現有的公廁衛生情況有望改善，那邊廂在東涌西的逸東邨，四萬多的人口卻沒有一個公廁。人有三急，他們只能到麥當勞、商場，甚至到醫院借廁。 地區人士指，東涌發展多年，近年不時因旅客「逼爆」而引起爭執。他認為，東涌除了是個旅遊區，更是一個人口不少的社區，但規劃方面卻仍是「百無」，「政府喺規劃上如果做得好，其實係可以減少好多社區磨擦。」 攝影：蔡正邦

這是E線巴士必經之站。乘客在長途車程後，實在有上公廁的需要。但流動廁所環境衛生惡劣，東涌社區幹事王俊傑盼望食環署能改善流動廁所環境，亦仿傚台灣流動廁所設計，如加設環保燈泡。（蔡正邦攝）

四萬人口沒有一個公廁

東涌，一個鄰近迪士尼和機場的社區，坐擁港珠澳大橋等的大型基建，實際的民生基本設施卻是不多。以逸東邨為例，2001年入伙至今，邨內連一個公廁都沒有。商場、快餐店等的廁所，嚴格來說屬私人擁有，而且並非24小時開放，而醫院廁所，就不預計有外來人士使用。要數逸東邨一帶最近的公廁，可能要到距離屋邨十多分鐘路程的馬灣涌村或侯王廟，或是使用衛生情況惡劣的流動廁所。「一個人口有四萬幾嘅地方，竟然冇一個公廁，居民都覺得好奇怪。」東涌社區幹事王俊傑說。

東涌居民指「買餸難」、「搭車難」、「運動難」、「如廁難。」（蔡正邦攝）

計埋麥記廁所？食環：公廁使用人次、地區需求不大

據王俊傑指，地區上一直有向食環署反映增建公廁的訴求，但署方只表示，要有「足夠理據支持」才可增建公廁，「佢哋其中一個解釋，係佢咃考慮時會計埋周邊設施嘅廁所，即係以上所講嘅麥當勞、醫院等等呢啲唔可以算係公家嘅廁所。」他又指，現時只有一個公用的流動廁所，位於消防局巴士站旁，但衛生之差，街坊是「非必要都唔會用」。預算案中提及以6億翻新公廁，他認為流動廁所都可以有相應提升，「有冇諗過流動廁所有燈丫？喺台灣，人哋就有太陽能燈泡同抽氣扇，香港又可唔可以做到？」

王俊傑指消防局巴士站旁有必要增建公廁，原因是這是E線必經之路，乘客經過長途車程有如廁的需要。王建議在北大醫院後方有一處平地適合興建公廁，位置鄰近消防局巴士站，大概一分鐘的路程，亦是居民回逸東邨的必經之路。他又指，現時巴士站對出的位置是斜坡，建公廁的話工程費更高，而且該處是市鎮公園規劃之內，「但如果等起公園之後先有公廁，都至少十年之後。」

王俊傑指政府只發展旅遊區，卻忽略社區配套。他逸東邨四萬多人口，也沒有一個公廁。他又指，屋邨落成後要爭取加建公廁，實屬難事，「會有居民反對，點解要喺我住嘅地方建廁所。」（蔡正邦攝）

建邨沒有規劃公廁 再爭取也難

他續指，逸東邨已入伙多年，現時再為增建公廁做地區諮詢，某程度上會遇阻力，「當然有街坊會好贊成，但亦會有持份者覺得影響咗佢，點解要揀呢個位，要喺我屋企或門口起公廁？」公廁始終是厭惡性設施，雖然帶來公眾利益，但基於鄰避效應(Not In My Backyard)，現時再作討論必會引起部分爭議，「如果係一早建邨時已經有完善規劃，入住之前大家都已經知道，咁就唔會發生呢個問題，而且係人人都有得用。」

王俊傑指北大嶼山醫院後方有一處平坦空地，鄰近Ｅ線巴士站，亦是居民回逸東邨必經之路，建議在此加建公廁。（蔡正邦攝）

東涌做什麼也難

除了「如廁難」，東涌的規劃問題一直為人詬病，據居民指，他們平日「買餸難」、「搭車難」、「運動難」、「借書難」。這裏有堪稱全港物價最貴的逸東街市，逸東長者余先生寧願使用$2乘車優惠，來回坐近3小時車到荃灣街市買菜；廖小姐一家六口，每天也要花200至300元來買餸，「一個橙都十幾蚊。如果搭車出市中心買來回都幾十蚊。」另一居民關小姐續指區內餐廳選擇少，價格高，「茶餐廳早餐都四、五十元，一碟飯都七、八十元。」居民原本期望新公營街市落成，有熟食中心可選擇，可惜新公營街市只有兩層，上層不設食肆變商廈，居民非常失望。

其二，「運動難」，逸東邨內只有兒童使用的健體設施，附近亦沒有體育館，居民廖小姐說：「我個女要行半小時去碼頭做引體上升。」這裏的市政公園不多，規模甚大的東涌北公園又太「隱世」，有長者平日晨運，是會遠道前往挪亞方舟公園。其三，搭車難。居民關小姐期望逸東邨附近能有鐵路接駁，「巴士出市區的車，尾班車係十點。」其四，關小姐指東涌只有市中心的圖書館。原本逸東邨有東安健社區圖書館，但即將變成其他課程用途，「長者每早八時就在門外等候，想免費睇報紙。但冇咗東安健圖書館，每日八元買購一份報紙，對基層長者而言是一個負擔。」而且長者行動不便，亦難乘車出市中心圖書館看報紙。

多年來東涌社區配套完善進度甚慢。梁振英時期給18區撥款億發展社區重點項目，離島區用來改善銀礦灣沙灘設施，卻沒有用在真正民生生活上。去年財政預算案指預留20億元推行街市現代化計劃，東涌居民喜見𥌓光，可惜街市只見兩層又沒有熟食中心。今年財政預算案對地區項目著墨不多，令東涌居民再次失望。