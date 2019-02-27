【奪命鋁窗】強制驗窗累發50萬張通知　12%業主無遵從　最長拖6年

尖沙咀一間酒店上月有鋁窗墜地擊斃途人，事件引起社會關注政府強制驗窗計劃成效。發展局局長黃偉綸今日（27日）回覆立法會議員查詢時透露，屋宇署自強制驗窗計劃實施至2018年底，共發出約50萬張通知，惟當中有12%在指定期限過後仍未獲導從規定驗窗，當中最長個案更逾期接近6年。屋宇署稱會陸續跟進相關個案，並透露正就嚴重個案部署檢控行動。

本港近年時有鋁窗墜樓事件，引起公眾對強制舊樓驗窗計劃的關注。（資料圖片）

據發展局局長黃偉綸的書面回覆，自2016至2018年底，屋宇署共接獲216宗涉及樓齡十年或以上的私人樓宇窗戶墮下事故報告；由於以往數字不包括事故引致的傷亡數字，故未能提供有否傷亡，但承諾如未來有資料提供，屋宇署將加入有關數字。



74%持牌酒店屬強制驗窗計劃內 惟至今不足0.5%被發通知須驗窗

據民政事務總署轄下牌照事務處資料，至本月20日全港約有310間持牌酒店，當中約74%（即230間）位於十年或以上的私人樓宇(不超過三層高的住用樓宇除外)，屬強制驗窗計劃涵蓋範圍內。而由計劃實施至2018年底，屋宇署選了9,843幢私人樓宇進行強制驗窗計劃，當中酒店只佔48間，佔整體不足0.5%。

香港至今仍不時發生鋁窗墮下意外。（資料圖片/賴南秋攝）

自強制驗窗計劃實施以來，政府共發出的50萬張強制驗窗通知，當中有12%業主未有在指定期限前完成驗窗，最長個案更逾期接近6年。屋宇署稱，若相關通知在政府發警告信後仍未遵辦，屋宇署會向業主發定額罰款通知書，署方會考慮安排為失責業主進行所需的檢驗及修葺工程，再追討所需費用，以及徵收不多於有關費用20%的附加費。

而屋宇署曾發出約3,700張定額罰款通知書，並為逾70幢樓宇公用部分窗戶進行檢驗及修葺工程。屋宇署指，​至今不曾就事件提出檢控，但如屢犯或無合理辯解下拒遵從規定者，屬嚴重個案，而署方正就部分嚴重個案部署檢控行動。