「綠在葵青」開幕　將辦「環保玻璃燈」、「葉脈書籤」工作坊　

葵青居民福音！由新生精神康復會（新生會）營辦「綠在葵青」今日（5日）開幕，是第七個「綠在區區」項目。環保署預告，「綠在葵青」將於每日早上8時至晚上8時向公眾開放，回收各種有用的物料，如電器、廢膠等等。除了恆常回收外，「綠在葵青」亦會不時舉辦大型環保項目，本月就有四個工作坊率先打響頭炮，分別是「食物拓印」、「葉脈書籤」、「環保學堂」及「環保玻璃燈」，參加者可利用不同「廢物」，運用創意製作成精美實用物品。

「綠在葵青」今日（5日）開幕，將於每日早上8時至晚上8時向公眾開放。（「綠在葵青」Facebook）

位於青衣担杆山路12號的「綠在葵青」今日開幕，環保署指，除指定日期外，設施每日早上8時至晚上8時向公眾開放。「綠在葵青」已積極在區內為參與回收計劃的屋苑及機構提供回收服務，定期在社區收集各類回收物料，包括廢紙、廢膠、廢金屬、電器、玻璃容器、慳電膽和光管以及充電池等，再送往合適的回收商處理，轉廢為材。

此外，「綠在葵青」在區內不同地點舉辦環保教育活動，並不時舉辦大型環保項目，以便利巿民透過以物易物方式處理舊衣、舊書和其他適合重用的物資，鼓勵大家從源頭減廢。

環境局局長黃錦星（右一）與葵青區議會主席羅競成參觀「綠在葵青」。

將擴展至大埔、離島

「綠在葵青」的facebook預告，3月將為公眾準備四個不同類型嘅工作坊，分別是「食物拓印」、「葉脈書籤」、「環保學堂」及「環保玻璃燈」， 有興趣報名的市民可以留意「綠在葵青」facebook。

連同「綠在葵青」，現時已有七個「綠在區區」項目投入服務。環保署指整體運作良好，並在支援社區減廢回收方面逐步取得成效，截至去年年底累計收集的可回收物逾4,200公噸，招待訪客超過79萬人次，並舉辦了逾4,000項環保教育活動。環保署正就「綠在大埔」及「綠在離島」進行委聘營辦團體的公開招標工作，營運合約預計於今年上半年批出。