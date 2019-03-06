【西貢泡沫河】廠房疑非首次造成污染　下游小夏威夷徑曾冒白泡

撰文：朱雅霜
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西貢白石窩村一間廠房洩漏洗潔精，流入小溪造成大量白色泡沫，小溪儼然一條泡沫河。有村民指出一年內已出現多次「泡沫河」，西貢區區議員方國珊亦指出，於兩年前在小溪下游小夏威夷徑亦曾發生同類事件。近年最矚目一次，是三年前消防及救護學院誤排滅火泡沫至小赤沙溪山澗。
相關廠房或非首次造成「泡沫河」，2017年8月，將軍澳行山熱點小夏威夷的河道中、下游出現白色泡沫，長逾數百米，部份生長在渠道旁的植物亦受影響，當時渠務署人員懷疑源頭為上游白石窩村。方國珊憶述，當時懷疑泡沫是由白石窩村的廠房流出，當包觸摸泡沫，感覺具刺激性。她希望環保署繼續調查事件，要求廠房跟進事件，避免泡沫事件屢次發生。
2017年前小夏威夷徑出現大量泡沫。（讀者提供）
此外，近年「泡沫河」最引起關注是2016年12月，消防及救護學院進行飛機模擬事故訓練中，使用泡沫滅火時，訓練人員因未及時打開控制閥，致泡沫誤流進雨水渠，令將軍澳小赤沙溪山澗布滿白色泡沫，延伸數百米。消防及救護學院當時強調，泡沫有97%至99%由水製成，其餘1%至3%是泡液，均不致癌和生物可分解。
2016年小赤沙山澗佈滿白色泡沫。（資料圖片）