【西貢泡沫河】廠房疑非首次造成污染　下游小夏威夷徑曾冒白泡

西貢白石窩村一間廠房洩漏洗潔精，流入小溪造成大量白色泡沫，小溪儼然一條泡沫河。有村民指出一年內已出現多次「泡沫河」，西貢區區議員方國珊亦指出，於兩年前在小溪下游小夏威夷徑亦曾發生同類事件。近年最矚目一次，是三年前消防及救護學院誤排滅火泡沫至小赤沙溪山澗。