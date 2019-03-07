【公屋扣分王】傷人擲物深水埗屋邨44戶被扣分　石硤尾邨聚賭最勁

公屋居民在享用公共資源下，亦需遵守屋邨管理扣分制，否則兩年內扣滿16分就會被「踢走」！最近房屋署向深水埗區議會匯報過去一年各屋邨的管理情況，發現有44戶因聚賭和高空擲物等而被扣分，其中有 4 戶住戶因嚴重傷人而已被扣15分。究竟在眾多屋邨中，哪條屋邨扣分最嚴重？

現時全港有逾70萬戶公屋居民，據去年12月「房屋委員會公共租住房屋人口及住戶報告」，深水埗公屋居民達逾5.6萬戶，分布在17條屋邨，包括石硤尾邨、白田邨、元州邨和海盈邨等。

過去一年深水埗區屋邨管理扣分制情況。（深水埗區議會文件）

4 戶因嚴重傷人被扣15分

房屋署最近向深水埗區議會匯報各屋邨管理情況，由去年1月1日至今年1月31日，該區共有 17 戶因聚賭而被扣分。據房屋署資料，在公眾地方非法賭博的租戶會被即時扣5分。另外，高空擲物方面，有 23 戶因亂拋垃圾而被扣7分，有 4 戶住戶因嚴重傷人而被扣15分。縱觀整個深水埗屋邨的扣分情況，以石硤尾邨最為嚴重，共有7 戶因聚賭而被扣分；另有6戶分別涉及高空擲物，亂拋垃圾或因嚴重傷人而被扣分。

為改善公屋的環境衞生，房委會在2003年8月1日推行「屋邨清潔扣分制」，及後在2006年10月改為「屋邨管理扣分制」，涵蓋28項不當行為，包括破壞環境衛生以至妄顧公德心及違反租約條款的行為，會按嚴重程度而分為A、B、C和D四類，違規住戶會被扣3至15分不等。

除較輕微的不當行為設立了警告制度，如再犯才會扣分，否則較嚴重的不當行為，違規者會被立即扣分而不會作預先警告，例如高空擲物及損毀或盜竊房委會財物等。凡在兩年內累計有效分數達16分的住戶，會獲發出《遷出通知書》，終止該戶的租約或暫准租用證。另被扣分的住戶在分數有效期內不得申請任何類別的自願調遷。