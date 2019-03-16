【天水圍街坊舖】新北江商場賣有機菜　推時分券搞活動盼成聚腳點

說起新北江商場，天水圍居民應該對它最熟悉不過：掃街小食、生活用品，潮流服飾等等，商場內都應有盡有；未來，場內即將會新設一間小店－－社區組織會跟街坊進駐商場，開店售賣有機菜及自製醬料，並推行「時分券」概念——透過耕種、製作工藝品，帶領導賞團等工作，居民可賺時分券換取生活所需。目前他們正在為新店招募人手，預計新店最快今年四月開幕。

在新北江商場一隅，下個月即將會多了一間售賣有機食材為主的小店。該店由天水圍社區團體「天姿作圍」及「天水圍人」共同營運，店舖處於新北江商場內人流最旺的位置，面積大約30呎左右。天姿作圍是由天水圍街坊共同成立的項目，他們原本以天水圍北邊作據點，出售有機菜、自製醬料，及本區居民製作的手工藝品等等。他們原本在天秀墟設立攤檔售賣有機食材，社區幹事阿彭說，今次新店首次進駐天水圍南邊，期望在售賣有機食材同時，亦能舉辦一些工作坊，營造天水圍南居民的聚腳點。

下個月，在新北江商場一隅，即將會多了一間售賣有機食材為主的小店。（陳嘉元攝／資料圖片／圖片中非該店舖）

業主以「慈善租金」租出舖位 供發展社區事務

天水圍人創辦人之一恩賜為今次新店的合作伙伴，他說，開店的動機源於新北江商場的業主從新聞留意到他們機構，很欣賞他們一直舉辦的社區活動，於是主動聯絡天水圍人，並決定將一間位於新北江商場內的舖位以慈善租金租出，供他們發展不同社區事務。但恩賜認為，做社區事務不能閉門造車，於是便決定邀請「天姿作圍」在這個小小的舖位駐場，由兩方共同營運，售賣不同貨品之餘，在店內舉辦不同的展覽，同時推動更多人認識時分券。

時分券到底是什麼？這概念早於2008年在天水圍北首先試行，街坊每次完成社區工作一小時，可以賺到10、20或30「時分」，儲夠一定數量，就可以利用時分券在指定商舖換取油、米等生活必需品。直至現時為止，天姿作圍大約有400多個時分券用家，其中100多人積極參與社區事務，以換取時分券。

街坊每次完成不同的社區工作一小時，可以賺到10、20或30「時分」。（資料圖片）

由天水圍北到天水圍南

阿彭說，今次團體由天水圍北部拓展版圖到南部，希望令更多人認識本地經濟的概念，「時分券愈流通，現金開支就會減少。過去我們去大型超市消費，現金會外流出到其他國家，我們在超市花上十元，可能只有兩元會留在香港；而時分券不會轉化現金，這樣的話，本地的消費力就會留在本地，資源亦會留在社區，發展地區經濟。」

位於天秀墟的天姿作圍，市民可以用一定的時分券加現金換取物品。但於每月的最後一個周末，天姿作圍都會辦一次「基保墟」，可以讓居民無現金、全數以時分券兌換貨品。（鄭子峰攝／資料圖片）

除了推廣本地經濟、本地生產的概念，天姿作圍還要推廣「勞動有價」的價值，阿彭說，現時本地婦女的勞動力並未得到認可，而透過時分券，婦女可以透過勞動換取時分券，繼而換領日常生活品，其實是一種對勞力的認同，阿彭說：「不少婦女礙於家庭事務，只能挑彈性工時的工作，但往往彈性工時的工作回報都較為廉價，我們想去肯定她們——彈性工作都值得有好的生活。」