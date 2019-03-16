【荃灣生銹橋】大河道力生廣場天橋生銹失修搖晃　市民報警恐倒塌

接駁荃灣站行人天橋與力生廣場商場的小天橋，每日人潮不絕，近日竟傳出倒塌驚魂！有市民周六傍晚報案指，感覺天橋快要倒塌，警方了解後將案件列作雜項處理，但事件揭發天橋橋身早已嚴重銹蝕，駁位更有下塌情況。原來，屋宇署早於兩年前向商場業委會發出強制修葺令，業委會未有遵從而被「釘契」，修補工程一拖再拖，原於2018年底找來承建商修葺，卻疑因商戶「夾錢」問題，承建商拆棚拆架拒修理。現時，天橋已被重重圍封，途人不得進入。

橋身接連行人天橋的接駁位嚴重生銹。（余睿菁攝）

市民報案：感覺天橋快要倒塌

今日傍晚6時42分，警方接獲市民報案，指荃灣力生廣場一條天橋感覺快要倒塌，警方派員調查後，將案件列作雜項處理。惟事件揭發力生廣場過去兩年來，未有遵從屋宇署的強制修葺令，盡快維修該條天橋。關注該天橋問題的工黨社區幹事趙恩來指出，該天橋去年已在通訊群組流傳有倒塌危機，途人行經時可以感覺到橋身晃動，人心惶惶。據其觀察，天橋的銹食問題嚴重，橋身被侵蝕及出現一個個洞，商場會向來以物件遮上小洞。

香港01記者在現場視察，亦發現橋身接連行人天橋、商場的接駁位嚴重生銹，更有向下塌的跡象。而天橋入口現時已被圍封，貼有「嚴禁使用」的紙張，而商場接連天橋的鐵閘亦已拉下。

商場亦在天橋對下地下位置拉上封條。(余睿菁攝)

跟進三年未有修葺

趙指出，該段天橋的危險性已討論多年，早於2016年，他已與屋宇署溝通，要求跟進事件，至2017年署方多次去信力生廣場業委會，惟一直未有回音，同年6月屋宇署因結構安全問題，向力生廣場發出強制修葺令，要求在12月24日的限期前，安排專業人士完成修葺。惟業委會無理會修葺令，最終被法庭頒令「釘契」。

2018年底，業委會終委聘工程承辦商搭棚勘探及進行鞏固工程，但不知何故，工程未有進行，臨時支撐架、棚架等物件已拆走。而力生廣場業委會這兩天更封閉天橋，禁止任何人士經過。

趙續指，該棟大廈分開住宅及商場部分，多年前商場賣散予各商戶，天橋部分根據副公契為公用部分，各商戶要共同承擔修葺的責任及費用。有傳商戶拒絕「夾錢」，令工程一拖再拖。而力生廣場商場內部亦殘破不堪，例如扶手梯停頓、升降機搖晃、假天花要塌下等。