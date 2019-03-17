內地團迫爆土瓜灣　旅議會倡分流黃埔　居民：不排除搬走

九龍城、土瓜灣區一帶內地團擾民良久，香港旅遊業議會成立協調小組銳意疏導人流，建議將部份維港遊觀光船由九龍城碼頭，分流到黃埔紅磡南渡輪碼頭上落客。在黃埔居住超過30年的市民反對建議，直言「如果有咁多人，可能將來會搬走。」立法會議員促請旅議會撤回分流至紅磡的方案，同時建議減少內地訪港團的數目，以及打擊低團費的購物旅行團。

（梁銘康攝） 記者視察土瓜灣民樂街、庇利街、崇安街和美景街一帶，不難發現內地團的蹤影。多部大型旅遊巴停泊路邊，團友在導遊帶領下到藥房購物，或者去餐廳用午饍，一團動輒30至40人，不過這已非最繁忙情況。現場維持秩序軍裝警員指星期日旅行團較少。

立法會議員促請旅議會撤回分流至紅磡的方案。（梁銘康攝）

民主黨﹕政府應善用郵輪碼頭及新田購物城

民主黨立法會議員黃碧雲今日舉行聯署街站，收集市民簽名，反對旅議會建議將內地團分流至黃埔，認為政府應善用啟德郵輪碼頭及新田購物城接待旅客，不應將旅客分流至住宅地區，長遠考慮減少內地訪港團的數目，又提議政府與內地部門合作，打擊低團費的購物旅行團，改為推動優質旅遊，提升旅行團的行程質素。早前財政司司長陳茂波在《財政預算案》預留60億元優化海濱，當中部分以公私營合作模式發展。民主黨同時反對紅磡海濱都市公園以公私營合作形式發展，需要自負盈虧，將來或會變成收費旅遊景點，擔心旅行團的遊客聚集公園，影響當區市民生活。

居於黃埔30年的譚氏夫婦直言不排除會搬走。（梁銘康攝） 人流多恐影響生活 黃埔居民﹕會搬離 居住黃埔花園超過30年的居民譚生，認為近年已多了國內遊客到黃埔，若將來內地團分流至黃埔，非常擔心人流影響日常生活，「或者會搬離黃埔，已經可以想象將來吃飯排隊的人龍、環境衛生問題」，他認為政府應想清楚如何處理人流。對於將來公園的對象或會是內地旅客而非本區居民，譚太認為，就算對象不是區內居民，都希望是國際性的旅客，「唔好太單一，純粹招呼中國，可能人哋好快玩厭唔嚟，到時又轉型？點解唔將眼光放遠點？」

謝先生質疑，黃埔根本不能應付如此大流量的人。（梁銘康攝） 另一名黃埔花園居民謝先生質疑，黃埔根本不能應付如此大流量的人，土瓜灣的情況就是政府沒有規劃，沒有人接受到，又指現時黃埔多了很多食肆，渠務不勝負荷，「本身都這麼多人，將來點應付？」

香港旅遊業議會鑒於內地團在個別地區造成人流問題，成立業内跨範疇的「內地來港旅行團地區協調小組」，特別提到了解有社區如九龍城區一帶，因為接近維多利亞港觀光船碼頭，區內亦有一批食肆和購物店舖，帶來大批旅客，對附近居民造成不便。協調小組其中一個建議，是將現時集中於九龍城碼頭上落的內地團觀光船，分流到黃埔區紅磡南渡輪碼頭上船或落船。