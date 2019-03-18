【光污染】土瓜灣酒店外牆通宵發光　戶外燈光約章無法律效力

大廈外牆LED設備發出強光、造成光污染的問題，近年屢見不鮮，而土瓜灣譚公道一幢未啟用的酒店近日亦被指造成光污染，影響民生。有區議員近日向區議會呈交文件，指有關酒店於晚間開啟LED設備，令區內約千戶居民受影響。

位於譚公道的一幢酒店外牆鋪設光管，大廈的頂部亦設大型LED顯示屏，九龍城區區議員楊振宇指，酒店雖未啟用，但外牆的光管和顯示屏去年尾已亮燈，他估計是職員在測試燈光。不過他指，光管和LED屏幕幾乎日日開，更由入黑開始持續到清晨，期間發出的強光造成光污染，影響到不少附近的居民。

酒店外牆裝置了光管。（區議會文件）

「傲雲峰有三座都中（受強光污染），三座加起上來，也有一千戶。」不少單位的住戶需長期拉上遮光簾，隔絕強光，但更甚的是，酒店的位置對正部分居民的睡房，令居民的作息亦受影響。

由於酒店當時仍是地盤，楊振宇指自己曾向地盤負責人反映有關問題，望對方向持有酒店的公司傳達，惟一直未收到回覆，光污染問題亦未有改善，故後來對有關公司進行查冊，並就事件向公司登記的地址發出投訴信，但仍無回音。無奈之下,他唯有就事件向環保署投訴，並向區議會提交文件，要求跟進。

酒店頂層外牆設有大型LED顯示屏。（區議會文件）

環保署後來向他表示，成功接觸到有關公司，雖然公司最初質疑過有否法律規管光污染問題，但最近亦願意簽署《戶外燈光約章》。酒店現時已沒有開外牆的光管和LED屏幕，不過，公司所簽署的《戶外燈光約章》並無法律約束力，即使商戶加入約章後故態復萌，造成光污染，環保署除勸喻外，亦無法採取任何行動。

立法會議員葛珮帆曾於2018年就有約章無法律約束力、環境局會否考慮立法規管的問題提出質詢。當時環境局局長黃錦星指，政府在《約章》推出計劃兩年後會檢討有關措施成效，並委託兩所顧問公司，於2019年進行意見調查，以了解各界及公眾對戶外燈光的現況和規管措施的看法，研究其他經濟體和城市對戶外燈光裝置採取的規管安排等事項。

楊振宇指，光污染問題暫時得以舒緩，接下來亦會觀察情況，但問到將事件推向區議會層面，能否給予商戶自律的壓力，他指不敢猜測，但總比以個人身份做好：「酒店在社區中做生意，出現爭拗都不好，不如大家坐下來談談，談出一個方案。」

據查冊資料，該仍在施工中的酒店，是由耀洋投資有限公司所持有。《香港01》記者正就有關事件向該公司查詢。



而環境保護署（環保署）回覆指，於去年11月及今年1月共接獲兩宗關於土瓜灣譚公道103-107號頂層廣告燈箱造成光滋擾的投訴。 署方派員實地視察及與負責人了解後，得悉上址的酒店當時仍未開業，並曾於較早前測試外牆顯示屏。職員已勸喻酒店負責人，日後在操作戶外燈光裝置時，應參考《戶外燈光裝置業界良好作業指引》內的建議措拖（包括在晚上11時關掉戶外燈光裝置），以減少燈光對附近居民造成的影響。 環保署人員在3月1日及12日晚上跟進巡查時，留意到大廈的戶外燈光裝置（包括頂層的顯示屏）已在晚上11時前關掉。我們會繼續留意上述燈光裝置的使用情況。