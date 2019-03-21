【觀塘重建】申請十年未獲牌照　裕民坊五工匠前景未明

觀塘中心重建，多個商戶早已陸續搬離，一批工匠頓時流離失所。有工匠向政府爭取發牌多年，但仍未獲工匠牌，即便食環署方面容許申請牌照，但卻多次回拒小販的「選址」，鐘錶工匠魏生直指「個櫃咁細都唔比擺！」，質疑署方發牌的誠意。

區內多處貼有「發牌畀工匠」的海報。（陳諾希攝） 觀塘區議會今開會 工匠提交請願信 市建局2007年啟動的觀塘重建計劃，於第五期的重建計劃中，大部份裕民坊商户及住户已於上月搬離，惟仍有部份工匠安置。觀塘區議會今早召開會議，食環署代表梁溢景於會上解釋現時工匠的牌照發放情況，會議前三位區內工匠及觀塘義工則向食環代表及區議會，提交請願信和327個市民簽名，要求食環署發放牌照於五位受重建工程影響的工匠。第五期的重建計劃中，裕民坊五位工匠仍未有任何安置或賠償，幾十年來均未獲發工匠牌照，並於2016年開始多番向食環署爭取「小販牌照」仍然無果。 「活在觀塘」成員袁智仁指，今日食環署於會上提及將會提供兩個位置，供小販作選址用，但詳情仍有待跟進，又表示他們將檢討開會佾容後，再決定進一步的行動。

個櫃咁細都唔畀擺 鐘錶匠魏生

鐘錶匠李生已於上址工作39年。（陳諾希攝） 工匠擺檔四十年 登記發牌選址多次被拒 鐘錶匠李生亦於觀塘擺檔多年，長方型的白色木櫃撐著一把舊式太陽傘，木櫃面簡單刻上「修理鐘錶」數字，櫃頂玻璃放著修錶工具及數十盒電芯，小小的檔口一擺便擺了四十流年則表示，已於上址工作39年，申請牌照已11年，但直至現在仍未獲牌照，同樣亦指選址不獲批准。他表示「有冇牌都好，會繼續做落去」，但若日後開始重建工程開始、圍板工作進行時，則未知屆時去向。 另一鐘錶匠魏生在上址已擺檔42年，檔口埋藏在裕民坊小小一角，木櫃盡顯年月的痕蹟。他表示，十年前已被認可獲發牌照，但至今仍未獲牌照，因食環方面指其選址並不適合取牌。他表示，自己原選牛頭角下邨位置，被拒絕後再選牛頭角一巴士站附近位置仍被拒，前後選址四次均被拒絕，但未有解釋原因，直言「個櫃咁細都唔畀擺」、「究竟想唔想畀（工匠牌）？」認為署方諸多留難，容許選址卻多次回拒。

「有冇牌都好，會繼續做落去」 鐘錶匠李生

蔡生應該政府應容許小生意存在。（陳諾希攝） 顧客：呢啲小生意應該畀人去做！ 顧客蔡先生已光顧魏生多年，住將軍澳區的他亦不時到此幫襯，「（錶）一有事就黎換」，認為「換電芯最好係呢到」，較信任魏生。他表示支持向工匠發牌，認為政府應該容許「呢啲小生意應該畀人去做。」顧客陳氏夫婦則指，於此區居住見證區內多年來的變化，認為重建不可避免「一定係架啦，時勢係咁」，雖然感到不捨無耐，但亦沒其他辦法。

關注團體促食環 向裕民坊5工匠發牌

關注團體「活在觀塘」指，食環署於會議中未提供發放工匠牌時間表，重建工程對工匠的影響仍未解決，認為對方「開空頭支票」。團體又指會議中，食環署表示發放工匠牌首要考慮為「選址」，「選址」需獲七個部門同意方可批准，將於四月初與相關部門開會討論。署方又指裕民坊進行圍封工序，工匠現時無牌照方式於其他無防礙行人的地方經營，又指會重新檢討之前不獲發牌的選址，5月將會提供兩個位置給予重建區外的工匠，但重建區內5位工匠未有包括在內，團體促請署方為裕民坊五位工匠發放工匠牌照。會後，食環署代表梁溢景指會於七部門舉行會議後，再與工匠商議發牌問題。

關注團體又認為，署方2009年的無牌街頭工匠名單已過時，相關部門應重新展開調查，並制定發出「固定攤位（工匠）小販牌照」的時間表、放寬「傳承 /轉讓」牌照的規定，以及重新修工藝承傳的計劃。

翻查資料，2016年食環署於觀塘區議會開始展開重新發牌予工匠小販的行動，提議發出第一批並五個的工匠小販牌照，惟當時有區議員反對小販擺檔選址，因此多名工匠小販仍未獲發牌。