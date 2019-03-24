【種族共融】兒童節前夕　少數族裔灣仔派玩具　貧困孩子開懷大笑

一件玩具，對物質生活豐富的孩子們來說，也許只帶來數小時的歡樂；但對家境清寒的低收入家庭而言，它卻彌足珍貴。少數族裔關懷協會與民主思路將這份得來不易的快樂，帶到灣仔區，送贈予少數族裔和本地的孩童，讓他們可歡樂地度過將至的兒童節。灣仔社區幹事白俊達指，灣仔區的少數族裔低收入家庭，扣除昂貴的劏房租金後，萬元收入僅餘數千元應付三代生活，捉襟見肘，無能力買玩具給孩子，「點解唔去幫佢哋，等佢哋呢個節日（兒童節）開心吓呢？」

不少少數族裔的孩子亦到場做義工。(楊婉婷攝)

孩子收到玩具即開懷大笑

從有心人士及機構心中獲贈500多箱玩具，免於成為堆填區的廢物，少數族裔關懷協會創辦人兼民主思路灣仔社區幹事白俊達Jimmy，與一眾義工今（24日）在灣仔區發起送贈玩具的活動。不少少數族裔小童引頸企盼，挑選玩具時開懷大笑，而本地孩子也可挑選玩具。Jimmy特意安排少數族裔人士做義工，希望藉此拉近不同族裔的距離，特別是讓年輕一輩明白少數族裔亦會關懷香港社會。

低收入家庭難以負擔玩具

灣仔區為活動首站，接下來Jimmy計劃到深水埗等地區再派發玩具。他指出，灣仔區的低收入少數族裔家庭約有40至50戶，他曾接觸不少生活在板間房、劏房的家庭，狹窄的空間竟住了三代人，家庭經濟支柱主要是男性，他們靠兼職或一些薪酬不多的工作，每月賺萬餘元，但租金已佔去收入一半，只剩下4、5000元養活家人，難以負擔孩子的玩具，「點解唔去幫佢哋，等佢哋呢個節日開心吓呢？」Jimmy說。

白俊達Jimmy表示，希望透過此類活動，令少數族裔低收入家庭的孩子可以過一個快樂的兒童節。(楊婉婷攝)

建構灣仔少數族裔家庭網絡

此外，灣仔區少數族裔的居所分散，不似其他地區少數族裔般關係緊密，也受限於語言不通且無相熟朋友，經常求助無援，「佢哋想上樓又唔識申請，4000蚊表格我都要幫手填。」Jimmy希望透過活動，將玩具贈予弱勢一群，讓孩子可以開心度過兒童節，同時讓這些家庭集結起來，建立灣仔少數族裔家庭的網絡，讓他們有需要時可找到人幫忙。

另一方面，由於香港社會仍對少數族裔人士有成見，Jimmy特意找來一群少數族裔人士做義工，親手將玩具送給本地的孩子，藉此拉近雙方距離，也讓香港年輕一輩明白少數族裔人士同樣心繫香港。身穿玩偶裝、遊走於小孩子之間的少數族裔義工Billy亦表示﹕「回饋返呢個社會，帶埋啲小朋友出嚟幫下手，自己又學到點樣同人溝通，等小朋友知道我哋係為社會做緊嘢，希望畀到佢哋正面能量。」