美孚橋底疑有人用卡式爐明火煮食　外傭喊冤：唔關我哋事呀

每逢周日，居港外傭都會在街頭野餐，享受難得的假期。不過，有區議員指美孚葵涌道天橋底懷疑有人明火煮食及無牌販賣，擔心引來火災及衛生問題。 香港01 記者到現場了解，美孚葵涌道天橋底有近百多名外傭席地而坐。有駐場保安則指曾目睹有人在公園範圍外擺賣，惟稱公園內野餐的外傭純樸乖巧，相信事件與她們無關。 攝影：曾雪雯

公園外亦掛上「請勿光顧無牌小販」的橫額。 按近日深水埗區議會文件，民建聯美孚南區議員黃達東月初接獲投訴，指懷疑有人在葵涌道天橋底（近美孚西鐵站D出口）的美孚新邨郵政局外，以卡式爐明火煮食，有關事件更會在本周四於深水埗區議會環境及衞生委員會內討論。



香港01記者今午曾到葵涌道天橋底一帶視察，現場所見暫未見有人在場擺賣或以明火煮食，但有入境處職員到場巡察，公園外亦掛上「請勿光顧無牌小販」的橫額。

保安姐姐指，「呢度啲姐姐好乖」，平日巡視也只提醒她們擺好鞋子以免阻礙途人。 駐場保安黃小姐指，今早曾有局方人員到場外警告，又有人到場查外傭身份證明文件，惟大半日未見有無牌小販蹤影。該名保安姐姐又指，她在公園工作兩年，指過去曾有人在公園外擺賣，惟公園內不見有異樣，「呢度啲姐姐好乖、好純」，「佢哋鍾意拜神食嘢，拜完神就分飯食。好得意，佢哋啲飯黃色㗎。」她認為明火煮食及無牌擺賣事件應與她們無關。

美孚葵涌道天橋底有近百多名外傭席地而坐，但有預留通道供行人通過。

就現場所見，美孚葵涌道天橋底有近百多名外傭席地而坐。來港12年的Nadah是其中一名在美孚天橋底聚會的印傭，她指今早曾有人查問有否目擊途人擺賣，但她不知道詳情亦從未惠顧，因為自己習慣從家中攜同食物才出來野餐。她笑言，老闆亦很鼓勵她在家準備食物，「自己煮嘞，唔好成日使錢啦」，甚至給她不少新鮮生果與朋友分享。

Muadah（左）笑言，懶惰時多到便利店買零食。 來自印尼的Muadah與Lahmah，則在離投訴位置較遠的美孚西鐵站D出口聚會。Muadah受訪時說，因她偶爾來美孚，有時去銅鑼灣聚餐，不太清楚附近有沒有人擺賣。她則習慣在家烹調才帶出來，或是在便利店買零食。

另一個印尼裔姐姐Annie，則在美孚西鐵站D出口對開的位置野餐。Annie同樣指自己不清楚詳情，指自己也是首次遇上入境處巡視，也很緊張，「唔關我哋事呀。我哋自己煮自己食呀，冇賣呀」。她又指，平日在美孚聚會的姐姐都很乖，因為是難得的假期，四周有人在學阿拉伯文經文，也有人在學針織。

有印尼外傭指，她們不時會一起煮飯，圖為印傭酬神的食物。

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