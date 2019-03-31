【深水埗講呢啲】違泊未解決　年中試行車輛低速限制　恐問題加劇

深水埗違泊問題一向嚴重，根據交通諮詢委員會交通投訴組 2017 年的工作報告顯示，深水埗區在十八區中，交通投訴及建議數字的同期增幅最為嚴重。雖然早前運輸署提議在欽州街及通州街交界設立智能停車場解決車位短缺問題，但由於運輸署已計劃年中在深水埗及中環試行車輛低速限制區域，所謂遠水不能救近火，有政黨擔心若違泊問題未能於試行前解決，深水埗區的交通問題將會進一步惡化。

根據區議會文件，有政黨表示，發現在欽州街至南昌街一段的福榮街、福華街及元州街一帶違泊仍然嚴重，此外在大埔道，蘇屋邨與保安道球場一帶大埔道亦有旅巴、重型貨車及輕型貨車 違泊，導致路面往往因為車輛違泊而變得狹窄，不但對道路使用者及市民構成不便甚至危險，而且間接造成區內交通擠塞。

福華街違泊情況。（區議會文件）

根據交通諮詢委員會交通投訴組 2017 年的工作報告顯示，在 2013 年至 2017 年間，部門接獲的交通投訴及建議數字由 24,133 宗增至 26,621 宗，當中違 例泊車的投訴及建議數字則由 989 宗增至 2043 宗，增幅 106.5%。而在全港 18 區而言，深水埗區在交通投訴及建議數字的同期增幅最為嚴重，由 2013 年的 33 宗增至 2017 年的 176 宗，飇升 433.3%，可見深水埗違例泊車問題相當嚴重。

元洲街違泊情況。（區議會文件）

運輸署計劃年中在深水埗及中環試行車輛低速限制區域，即在市區街道的車速限制一般應規定為每小時40公里，而次要街道、住宅區和市中心等地方則應以每小時30公里為限。有區議員擔心，現時深水埗違泊情況已很嚴重，若未解決問題而推行低速限制，擔心屆時區內交通問題會進一步惡化，以至路面出現 大擠塞，故促請警方增撥人手嚴打違例泊車，以及要求運輸署交代深水埗區車輛限速的相關配套及區域。