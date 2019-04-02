深水埗元州街3個月內三次爆水管　水務署排期年底更換咸水管

深水埗元州街過去三個月，發生至少3次爆水管，影響民生和交通。該區區議員擔心事件是因水管老化所致，要求水務署及渠務署跟進事件。水務署回應指３次事故是因喉管鏽蝕所致，並已經排期在年底更換水管。

今年1月11日，元州街爆咸水管致一條往李鄭屋的行車線需要封閉。（經民聯圖片）

元州街（東京街至發祥街一段）在今年1月11日、1月22日及3月4日曾發生地下水喉爆裂，令東京街往李鄭屋的一條行車線、車輛未能由元州街轉入發祥街，又起交通擠塞。

深水埗區議會今日（2日）討論事件，擔心事件是因地下咸水喉管老化引起，要求水務署及渠務署交待是否有更換元州街一帶地下咸水喉時間表，以防事件再度發生。

水務署回覆深水埗區議表示，元州街（東京街至發祥街一段）過去3個月發生的爆水鵯事件，分別涉及兩段咸水及一段食水管，全部主因是由喉管鏽蝕所致。

在今年1月11日、1月22日爆裂的是元州街（由東京街至永隆街）的一段直徑700毫米的鋼咸水管及其一個直徑300毫米的分支閘閥。該段的咸水管已納入「風險為本改善定期合約」內，工程預計於2019年第4季開始並於2021年第2季完成。

更換元州街地下咸水管工程 料2021年第2季完成

至於3月4日發生的滲漏事故則涉及一條直徑150毫米的鍍鋅鐵食水管，整段鍍鋅鐵食水管已於緊急維修中完成更換。

渠務署則指，本港的供水系統是由水務署負責維修及保養；而署方在2017年10月、2018年8月及2019年3月曾就元州街（東京街至發祥街一段）的地下公共雨水及污水幹渠進行清洗及檢查，均運作正常。