【街市罷市】安泰邨街市罷市第二日　管理公司擺檔賣蔬果

觀塘安泰街市罷市第二日，街市內有約23檔商戶罷市，涵括魚、菜檔、食肆等，檔口貼上抗議標語。由於蔬果檔罷菜，管理公司自行引入蔬果，並安排職員擺賣，區議員估計，管理公司做法是為了履行與房署的合約，保障街市內出售食品的種類數目。

23檔繼續罷市 街市「十室九空」

觀塘安泰街市部分商市自昨日起罷市6日，進入第二天，今日續有23檔罷市，包括蔬果檔、魚檔、雜貨店及食肆等，蓋上布條或拉起門閘，「十室九空」未有開檔，部分走廊更無開燈，甚為冷清昏暗。有檔口在收銀筒上貼上罷市聲明，安泰商會在街市外掛上橫額「逼不得已，罷市止蝕」，旁有區議員的橫額「要求房署改善營商環境，支持安泰商戶合理訴求」。

安泰街市上有抗議橫額。（林振華攝）

管理公司引入蔬果自行擺賣

街市內仍有少量商戶開檔，包括肉檔、凍肉舖、潮洲滷味舖等，此外，外判管理公司現代街市管理有限公司引入蔬果，在未有出租的檔口擺賣，並由身穿制服的管理公司職員「睇檔」。民主黨安達臣總幹事林冠存表示，管理公司仍未與商戶達成任何協議，由於蔬果檔罷市，而管理公司與房署的合約規定，須保障街市檔口類型，須有蔬果出售，估計因此管理公司有引入蔬果出售的做法。

管理公司派員擺賣蔬果。（林振華攝）

或陸續有商戶加入罷市

今日開檔的潮州滷味檔職員表示，東主未有指示要罷市，所以繼續開檔，據他所知，將陸續有其他商戶加入罷市。他指，安泰街市租金昂貴，所以物價高，住戶會到其他街市買餸，加上未完全入伙，街市人流差，造成商戶經營困難。林冠存指出，有百多呎的舖，每月租金高達六、七萬元。

住戶：食品種類少物價貴 情願幫襯其他街市

安泰邨住戶伍太太由粉嶺遷入，她指，安泰街市的菜價較便宜，但肉類較其他地方貴，加上食品種類不齊全，所以人流不多，現時安泰邨實際入住率約六成，街市租金及物價貴，情願到瑞和街街市等較大的街市賣餸。

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