【泳客注意】荃灣多個泳灘再現海毛蟲 　若被刺傷唔好做呢樣嘢

踏入4月天氣回暖，海毛蟲再度出現！近日康文署在荃灣一帶的泳灘都發出廣播及告示，指附近水域發現海毛蟲，著泳客小心留意。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安提醒，海毛蟲通常季節性地會出現在沿岸聚集，泳客下水前要小心留意，而家長亦應看顧好小朋友，以免他們好奇捕捉海毛蟲而被刺傷。

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去年香港多個泳灘出現原本棲息在水深沙泥底的海毛蟲，雖然牠們不會主動攻擊，但其背上有黑色針狀的東西，若不幸被刺到，會感到刺痛及皮膚紅腫。根據香港政府拯溺員總工會，今天發現海毛蟲聚集的泳灘包括釣魚灣、海美灣、麗都灣、更新灣和近水灣。

記者今天到近水灣、麗都灣、更新灣及釣魚灣泳灘視察，其中更新灣有泳客今早在岸邊發現了六條活生生的海毛蟲，通知救生員，於是將其撈起；另外 荃灣 釣魚灣亦有發現，今晨有數已經死掉的條海毛虫被海浪沖上岸邊。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，昨日在各荃灣泳灘也發現不少海毛蟲在岸邊游蕩，由於海毛蟲十分肥大，故在大海中游盪仍然易見。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，近年海毛蟲較大規模的在近岸位置聚集，但並不會主動作出攻擊，呼籲市民下水前多加留意，又提醒泳客如不幸被海毛蟲刺傷，不要嘗試自行拔除尖刺，應立即找駐場救生員求助。