【屯門鷺鳥林】康文署於繁殖期間修樹　保育團體批無汲取教訓

每年的3月至8月為鷺鳥繁殖季節，不過香港觀鳥會本周四（4日）接到市民投訴，指屯門鷺鳥林附近有康文署承辦商進行修樹工程，擔心工程會影響鷺鳥繁殖過程。 自2017年大埔鷺鳥林有承辦商因修樹導致鳥巢墮地死亡後，康文署曾稱會檢討內部修樹政策、指引及程序，並表示日後修樹工程避免或盡量減少對野生動物（例如雀鳥和鳥巢）造成影響，不過香港觀鳥會高級保育主任胡明川就質疑該檢討成效，批評署方未有汲取上次教訓：「現行機制是否存在漏洞？這個機制是否沒有可信性？是否有人沒有跟從機制辦事？這次修樹事件極需要署方正視事件。」 攝影：黃偉民

屯門鷺鳥林附近樹木被斬

香港觀鳥會周四（4日）收到市民投訴，指位於屯門的其中一處鷺鳥林附近，有康文署承辦商到場進行修樹工程。記者於周五（5日）早上10時到現場視察，發現修樹工程距離鷺鳥棲息範圍約50米，修樹工程亦經已完成，不過除了是次修樹範圍外，現場所見，於鷺鳥棲息處亦有多處樹木有修剪樹枝痕跡。至於位於鷺鳥林位置，則約有10隻鷺鳥分別於3棵樹上休息，樹上則有約4、5個鳥巢，有鷺鳥喙起地下樹枝，估計正在修補鳥巢。

批康文署敏感時段修樹

胡明川接到投訴後，曾與康文署職員聯絡了解修樹來龍去脈，「康文署認為有兩棵樹威脅市民安全，他們稱在修樹工程前已經觀察過現場環境，並不見有鷺鳥在現場出沒，才決定進行修樹。」不過胡明川對於康文署說法表示不滿：「修樹的時候不一定有鳥，但修樹工程與鷺鳥林範圍有相當近距離，鷺鳥林附近有大型修樹行動，而每年牠們都會於這段時間繁殖，為什麼要這麼敏感於這段時間做修樹工程？」

2017年大埔鷺鳥林發生承辦商疏忽修樹導致大量鷺鳥墜地死亡，康文署曾就此進行調查報告，在報告中指出未有就處理鷺鳥林修樹制訂具體指引，但前線主管與人員在安排樹木工作時，應運用常識和判斷力，以避免或盡量減少對野生動物（例如雀鳥和鳥巢）造成影響。

現場所見，有鷺鳥喙起地下樹枝，估計正在修補鳥巢。

觀鳥會曾發修樹指引建議署方參考

香港觀鳥會曾在2016年發表《在鷺鳥林規劃及實施工程指引》，當中曾建議如在鷺鳥林附近進行修樹，應該盡可能將工程集中在9月至2月的進行，避開鷺鳥繁殖期，又將該份指引去信康文署建議參考。胡明川表示，過去如鷺鳥林要進行修樹工程，均會向政府部門溝通，對於是次康文署強行修樹，她感到極為憤怒：「我們不是要阻止修樹，任由樹木掉下來威脅市民安全，其實安全與雀鳥保育沒有衝突，只要規劃好修樹工程的時間及流程，盡快在繁殖季節前完成樹木風險評估及管理，就能避免是次事件發生。」

康文署回覆查詢時指，上址路邊有兩棵枯樹高約13米、樹身樹皮嚴重爆裂及有潛在倒塌危險，為了保障公眾安全，署方的新界北樹木組人員昨日（4日）上午到場移除。署方人員當時在現場視察枯樹時，未有發現雀鳥或鳥巢在樹上，而在移除該兩棵枯樹前，人員亦再次確認樹上沒有雀鳥或鳥巢後，才進行移除工作。

署方補充，雖然沒有因移除兩棵枯樹而令鷺鳥受傷，且涉事樹木所在位置距離就近鷺鳥林有一段距離，但移除樹木工作或有可能影響附近棲息的鷺鳥，承認宜審慎處理。署方又指，會再次檢討相關工作，並會提醒本署人員日後必須按照實際情況徵詢漁農自然護理署的意見，避免可能影響附近鷺鳥的生長。