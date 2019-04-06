【營地逼爆】清明大嶼山貝澳營位爆滿　土地問題營友犯禁泳灘紮營

清明節三天連假於昨日開始，街上人山人海，山上及郊外地方亦同樣人頭湧湧。適逢假期，不少市民、遊客都一同逃離香港的石屎森林，相約露營，親親大自然。位於大嶼山的貝澳營地亦經已爆滿，露營人士須插針式紮營。記者早上走訪營地時，全場54個營位經已爆滿，其中大部份為內地遊客。由於現場額滿，少數露營人士只好到旁邊貝澳泳灘紮營，惟泳灘上掛有「不得豎設帳幕」的橫額，不過未有職員趕走於泳灘上紮營的遊人。

由康文署管轄的大嶼山的貝澳營地共提供54個營位，市民只須年滿18歲並持有香港身份證或有效旅遊證件，以先到先得方式便可即場申請。因營地設施齊全，吸引不少露營客前來。記者今（6日）早走訪營地時，全場54個營位經已爆滿，營地內露營人士大部分人操流利普通話，相信為內地遊客。

泳灘雖上掛有「不得豎設帳幕」的橫額，不過仍有十多個營。（黃偉民攝）

一名專程由廣州來港露營的遊客Ken指，只要上網搜尋「香港露營點 」，就有不少人推薦此處。由於營地配套齊全、環境優美，所以Ken亦曾到貝澳露營數次，「今次會嚟玩兩日一夜，之前平日同假期我都有嚟過，逢假期一定逼爆，但好好環境，好鍾意。」。Ken表示，昨晚已到貝澳，惟營地已經擺滿帳篷，所以先搭在草地，至今早終成功輪候進入營地。

遲來營友無位 無奈泳灘紮營

另外有港人向記者透露，他昨日來到貝澳時營位經已爆滿，他逼於無奈下要到旁邊的貝澳泳灘紮營，而泳灘上又有十多個帳篷。惟泳灘上掛有「不得豎設帳幕」的橫額，不過未有職員趕走於泳灘上紮營的遊人。