【建華僭建】長發街市正門僭建3米高船頭　運房局出信要求清拆

30年前，青衣長發街市開業，小店林立，陪伴邨民成長20多年；直至2016年2月，領展將街市的管理權外判予建華（街市）管理有限公司。同年，建華斥資4000萬「進行資產提升工程」，不少老商戶因而被逼離場。 裝修後，街市改頭換面，不但改名為青衣市場，為了應「海洋」及「船塢」主題，更在前門擺放一艘假船的船頭。但原來假船頭涉及僭建，鄰近的冷氣機支架連金屬擋板亦屬違例僭建物。葵青區青發選區林翠玲議員表示，發現僭建問題後，建華僅回覆指已知悉事件，事件亦已交由政府部門處理。

居民曾就風水問題反對建華將船頭指向大廈正門。（蔡正邦攝） 假船位於街市正門旁，高約3米，船頭掛上紅色彩球，且對著敬發樓大門。據悉，居民曾就船頭似刀片，直指大門影響風水為由，向建華作出投訴，雙方協議下，建華唯有放側及磨鈍船頭，以平街坊不滿。居民盧太認為，船頭如屬僭建，政府理應要求清拆，以免小孩貪玩爬上船頭，造成意外。李小姐則表示，裝修後街市的確變得乾淨許多，平時亦不甚留意船頭，但亦認為其特色不大，反而街市內的店舖不斷轉換，再無小店。

長發邨業主立案法團辦事處3月曾於街市外張貼通告，上指近日接獲運房局常任秘書長（房屋）辦公室轄下的獨立審查組書面回覆，稱船頭搭建物屬「予以取締類別」的僭建物。其書面回覆又指，已向佔用人發信，要求清拆違例工程，並按既定程序跟進及處理。

運房局的書面回覆指，已向相關人士發信，要求清拆僭建物。（蔡正邦攝）

林翠玲回應事件指，如船頭屬違法僭建物，理應盡快清拆，現時事件已經交由政府的獨立調查小組處理。她又指，建華曾表示船頭為街市設計的一部分，故當初居民表示不滿時，建華亦無放棄船頭，但溝通後亦願意改變船頭位向。林翠玲認為，建華接手後，行政上偶有令商戶不便的地方，如「唔開檔要比請假信」，但消費者有更多選擇，現時與法團均認同該船頭若違法，便應該清拆。