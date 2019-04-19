山竹吹歪石澳泳灘瞭望台　逾半年未修好　泳客：政府嘢係咁慢

去年九月超強颱風「山竹」橫掃香港，令本港多區滿目瘡痍。事隔半年，山竹襲港遺留的痕跡，依然留存至今。以石澳泳灘為例，救生暸望台被「山竹」強風「吹歪」，復修工程尚未峻工。康文署需另設臨時臨時救生瞭望台供救生員當值，現時灘面部份範圍仍是工地，被水馬圍着。復活節假期第一日，有過百泳客前往泳灘，他們認為工地影響不大，但坦言半年仍未完成維修令人意外。

泳季開始大半個月 石澳泳灘維修工程尚未峻工

康樂及文化事務署（康文署）宣布，轄下38個刊憲泳灘將於4月1日起全面提供救生員服務。泳季開始大半個月，記者一連兩日到石澳泳灘視察，發現「山竹」襲港吹歪的救生暸望台尚未完成復修，但無礙市民玩水興緻，不少人專登帶同小孩前來嬉水耍樂，今日泳灘上有過百泳客。

2號暸望台被吹歪 康文署設臨時瞭望台供救生員當值

石澳泳灘共有四個救生瞭望台，但2號救生暸望台在「山竹」吹襲期間被吹歪，至今仍未完成復修。現時維修工地主要圍繞2號台救生暸望台，有數十個水馬圍封，附近地盤的通告上標明預計完工日期為６月底。2號救生暸望台維修期間，康文署在旁設置一個臨時救生瞭望台，臨時瞭望台以鐵架組裝，供救生員繼續當值。今日泳灘的四個瞭望台都有救生員當值，另有2名救生員灘面上巡邏。

暸望台目測已被扶正

記者昨日在沙灘上見到數名建築工人，圍着2號救生暸望台，進行扶正暸望台的工序。記者目測暸望台已經扶正，工人正在做檢查及善後。不過水馬圍封的範圍，大量沙粒被堆積至約一米多高，建築工具、物料及帆布隨處擺放在灘面上，挖泥機則停泊在旁。

記者昨日在沙灘上見到數名建築工人，團團圍着2號救生暸望台，進行扶正暸望台的工序。 （黃偉民攝）

維修工程半年未峻工 泳客感意外

泳客嚴小姐表示，今日是第一次到石澳泳灘，「紅日比想像中少人」，她直言不了解沙灘上的維修工程所為何事。經記者解釋後，嚴認為「政府嘢係咁慢，都正常，好似打風後一、兩個月啲都未清晒。」另一泳客洪小姐指，已有一段時間未到訪石澳泳灘。她得知「山竹」後部份設施仍未完成復修，坦言感到意外，並直指：「咁耐都仲未整好。」不過，她認為工程範圍不大，對泳客影響有限。