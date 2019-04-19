【復活節好去處】石峽尾逾百攤檔安心掃美食　主辦方盼區區有墟市

一連四日的復活節假期今天(19日)展開，本港節日氣氛濃厚，到處可見復活蛋蹤影。一眾關注收入家庭的民間團體合辦「復活親子逛墟市」見光墟，讓低收入家庭提供價廉物美的親子好去處。有熟食檔檔主指，坊間餐廳舖租昂貴而轉嫁成本予客人，冀透過墟市令市民「食得便宜又開心」。

關注綜援低收入聯盟、深水埗見光墟關注組及重現街道熟食文化關注組等民間團體，於本周六（20日）於石峽尾偉智街遊樂場舉辦「復活親子逛墟市」的見光墟活動，設有逾百個熟食及乾貨攤位，既延續「支持地區扶貧，促進居民連繫」墟市信念之餘，亦為石峽尾區提供價廉物美的親子好去處。

墟市檔主：希望市民食得便宜又開心

墟市熟食檔檔主阿強職業為廚師，因見到很多餐廳因為鋪租問題使食物價格變得昂貴，他認為墟市可以讓市民「食得便宜又開心」，故一直很支持墟市文化。乾貨檔主彩虹Zoe，曾因照顧患有遺傳病的兒子而患上抑鬱症，她憑一雙巧手製作布袋漸漸走出陰霾，在社工鼓勵下開始在不同墟市擺賣。

冀發出固定小販牌照 達至「區區有墟市」

主辦機構指政府應再次發出固定小販牌照，期望達至「區區有墟市」的目標。自2011年起始，關注墟市發展的民間團體透過義工及街坊協助下，由零構建出一個屬於基層的墟市「見光墟」。相關團體期望議員能把墟市發展的議題帶至議會上討論，讓政府實現持續性高的墟市政策。

部份熟食檔販賣的小食:

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