【香港仔講呢啲】火災後四個月　漁光道街市熟食中心重開

經歷兩次火燭、關閉4個月的漁光道街市熟食中心終於重開！現時內有一間熟食檔已經開始營業，其餘的食肆正在籌備當中，據當區社區主任透露，關閉4個月對商戶造成極大損失，「有租金補貼都唔係好夠。」而維修期將所有抽氣系統更新，冀避免再發生火警時，濃煙不散。

社區幹事：商戶損失慘重

漁光道街市熟食中心去年12月1日晚上因煮食爐搶火引致火燭，現場受到嚴重破壞。經過4個月閉關維修，前日終於重新開放，現有一戶熟食檔已開始營業。香港仔社區幹事黃銳熺表示，雖然已經熟食中心現已重開，但在過去四個月的維修期之間，商戶損失慘重。「由於熟食中心無冷氣，冬天會較多客人，關閉了4個月，故有一定程度損失。」有商戶透露即使現時食環署有租金補助，以及幾個月的租金補償，但難以抵銷火災對商戶的損失。

漁光道街市熟食中心去年12月1日火燭，關閉4個月後終於重開。（資料圖片）

一年燒兩次 熟食中心全面更換抽氣系統

除了去年12月火燭以致熟食中心要關閉，其實在同年5月該熟食中心也因為機房抽風系統起火燒著油跡引致火災，一年兩次火警，揭露了街市環境惡劣和煮食通風設備陳舊的問題。黃銳熺透露，最初街市有兩部舊式抽氣機，第一次火燭時更換了一部新抽氣機，新款的管道明顯較乾淨和較少油積。



黃銳熺表示，食環署吸取經驗後，在4個月的維修期間，不單重鋪了地磚，更全面更新紫外線過濾抽氣系統，取代舊式的水冷機冷卻油脂，他認為做法會令制市變得更安全，「以往使用水冷機，抽出油堂後用水冷卻，會有油脂停留在管道，一但有搶火等事故便會燒著。」他估計更換抽氣機之後將會減低再次著火的機會，故認為做法是正面的。

現已有熟食檔營業。（受訪者提供）